Motorola Moto X40 pojawia się w TENAA. Wiemy coraz więcej

Motorola Moto X40 już niedługo zadebiutuje razem z nowym flagowym Snapdragonem. Teraz telefon trafił do bazy agencji TENAA.

Motorola Moto X30 zadebiutowała rok temu, a potem opuściła Chiny jako Motorola Moto Edge 30 Pro. Niedługo marka zaprezentuje jej następcę, czyli Motorolę Moto X40. Teraz nowy smartfon pojawił się w bazie chińskiej agencji TENAA.

Flagowa Motorola już niedługo

Certyfikacja nie przyniosła zbyt wielu nowych informacji. Wiemy jednak, że nowe urządzenie będzie miało zakrzywiony wyświetlacz. Najpewniej będzie on miał odświeżanie 144 Hz. Niektóre doniesienia mówią jednak nawet o 165 Hz. Nic zresztą w tym dziwnego, to wszak flagowiec. Pewną informacją jest zastosowanie flagowego układu Snapdragon 8 Gen 2. Nie wiemy co należąca do Lenovo marka szykuje w kwestii pamięci, ale pewnie nie zabraknie klasycznego wariantu z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej.

Podsumujmy też co ptaszki ćwierkają na temat aparatu. Z przodu możemy się spodziewać pojedynczego sensora 60 Mpix. Aparat główny będzie składał się z dwóch mających po 50 Mpix i jednego 12 Mpix. Użytkownik dostanie też możliwość szybkiego ładowania w technologii 68 W.

Źródło zdjęć: tenaa

Źródło tekstu: techgoing