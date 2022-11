T-Mobile przygotował prezenty na święta. Można sporo zaoszczędzić

W T-Mobile startuje oferta świąteczna. W jej ramach możemy dostać drugi smartfon w prezencie czy kupić dziecku zestaw Happy Box już za złotówkę.

Zestawy dla Ciebie

Zbliżające się święta kojarzą się między innymi z rozdawaniem prezentów. Takie przygotował również magentowy operator, który rusza z ofertą od 9 listopada 2022 roku. W ramach świątecznej promocji możemy kupić zestawy, w których otrzymamy w prezencie drugi smartfon, zegarek czy słuchawki.

Kupując taryfę M Nielimitowana lub L Nielimitowana, wybierać możemy spośród następujących zestawów:

Zestawy dla dziecka

Dla najmłodszych użytkowników smartfonów T-Mobile przygotował świąteczne zestawy Happy Box. W ofercie Mix 60 do wyboru mamy następujące opcje:

Realme C31 3/32 GB + zestaw Neli za 1 zł ,

, Oppo A17 4/64 GB + zestaw Neli za 1 zł ,

, T Phone 5G 4/64 GB + zestaw Neli za 99 zł.

Zestaw Neli zawiera książkę "Nela i wrota do Amazonii" oraz maskotkę tukana tęczodziobego z lasu deszczowego.

Zestawy dla domu

Dla tych, którzy czas świąteczny – i nie tylko – lubią spędzać w domu w towarzystwie bliskich, T-Mobile ma pakiet all inclusive Magenta Dom. Składa się on z abonamentu komórkowego, światłowodu i telewizji. W nim klienci otrzymują dostęp do 130 kanałów, oraz usługę "Rozrywka bez Ograniczeń" na 12 miesięcy w prezencie.

Klienci wybierający ofertę Magenta Dom oraz chcący rozszerzyć swoje usługi tylko o dostęp do światłowodu i pakiet telewizyjny, otrzymają dostęp do Playera na 12 miesięcy w prezencie.

Źródło zdjęć: Shutterstock, T-Mobile

Źródło tekstu: T-Mobile