T-Mobile rozdaje telewizory. Zasady są proste

T-Mobile ogłosił konkurs z okazji zbliżających się Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Do wybrania są między innymi telewizory Philips, a także 500 innych nagród. Zasady są bardzo proste.

Zbliżają się XXII Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. T-Mobile jako sponsor reprezentacji Polski namawia swoich klientów do kibicowania, a na zachętę zorganizował konkurs. Do wygrania są telewizory Philips i zestawy kibica. Zabawa potrwa od 7 do 13 listopada w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Rozgrywki Pucharu Świata 2022 rozpoczną się już 20 listopada, ale jeszcze wcześniej, bo 16 listopada, reprezentacja Polski rozegra towarzyski mecz z Chile na PGE Narodowym w Warszawie. Dzień później Biało-Czerwoni wylecą na MŚ do Kataru. W fazie grupowej mundialu zmierzą się z Meksykiem (22.11), Arabią Saudyjską (26.11) i Argentyną (30.11).

Żeby przygotować swoich klientów i kibiców na zbliżające się mecze, T-Mobile rusza dziś z piłkarskim konkursem.

Konkurs T-Mobile: jakie są zasady?

Zadanie konkursowe polega na tym, aby pokazać, że naprawdę wspieramy naszą drużynę podczas MŚ. Żeby dać temu wyraz, trzeba przygotować hasło lub przyśpiewkę zagrzewającą Polaków do gry.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy zabawy zobowiązane są w aplikacji Mój T-Mobile:

odpowiedzieć na pytanie konkursowe „Stwórz hasło lub przyśpiewkę zagrzewające naszą drużynę” – za pomocą formularza konkursowego, w języku polskim, maksymalna liczba znaków ze spacjami: 400, zaakceptować regulamin konkursu, podać swój numer MSISDN w sieci T-Mobile, wysłać zgłoszenie zawierające odpowiedź na pytanie konkursowe.

Laureatów wyłoni komisja konkursowa, a informacja o wygranej zostanie przekazana zwycięzcom niezwłocznie po ustaleniu wyników konkursu, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego.

Do wygrania jest w sumie 520 nagród, w tym 20 telewizorów Philips 55PUS7906/12.

Ponadto przygotowano 100 zestawów kibica składających się z piłki, worka, smyczy, pałki kibica i farbek oraz 400 zestawów, w których będzie szalik, worek, smycz, pałka kibica oraz farbki.

W konkursie mogą wziąć udział klienci indywidualni T-Mobile, korzystający z następujących taryf: T, T-Data, Rodzina, Frii Mix, GO!, Frii z aktywną zgodą „T-Mobile Marketing”, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą korzystające z taryf: MagentaBiznes, Magenta Biznes Internet, Jump proFirma, Data Jump z aktywną zgodą „T-Mobile Marketing”.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie dostępnym w aplikacji „Mój T-Mobile” oraz poniżej.

