T-Mobile zamyka stare taryfy. Abonentów czeka migracja

T-Mobile robi porządki. Abonenci korzystający ze starych taryf zostaną przeniesieni do taryfy T. Miesięczne opłaty mają pozostać na tym samym poziomie lub zmaleć.

Wielu abonentów T-Mobile Polska korzysta ze starych lub bardzo starych taryf. Magentowy operator chce z tym zrobić porządek i zapowiada migrację osób z nich korzystających do taryfy T. Dotyczy to umów wykonywanych w oparciu o następujące taryfy: Rodzina 20, Rodzina 40, Rodzina 60, Rodzina 80, Rodzina 110, Rodzina 140, Rodzina 170, Rodzina 210, Rodzina 330, Smart, Start, Start+, Comfort, Multi, Multi+, Max, Max+, Relax, Relax+, Premium+, VIP, Online GO oraz Online Surf. Nie dotyczy to jednak osób, które mają umowy wykonywane w oparciu o warunki promocji „Oferta zero abonamentu w T- Mobile z telefonem na raty”.

Dziękujemy, że od lat korzystają państwo z usług naszej sieci jest to dla nas najlepszym wyrazem uznania. Satysfakcja naszych klientów jest dla nas najwyższym priorytetem i dlatego staramy się, by byli państwo zadowoleni z oferty T-Mobile i codziennie mieli coraz więcej powodów do pozostania z nami jak najdłużej. Dlatego przedstawiamy poniższą zmianę.

– czytamy w komunikacie T-Mobile

T-Mobile obiecuje, że migracja nie spowoduje wzrostu cen abonamentu, a czasem wręcz będzie taniej. Po zmianie klienci, których dotyczy migracja mogą liczyć na:

większy niż dotychczas pakiet Internetu w kraju,

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju,

niższe niż dotychczas opłaty za głosowe połączenia międzynarodowe na numery komórkowe oraz za MMS-y do strefy 1A.

W zależności od posiadanej obecnie oferty, obniżce mogą podlegać także inne pozycje z cennika. Umowa po zmianie, tak jak dotychczas, będzie obowiązywać na czas nieokreślony. Sama zmiana będzie bezpłatna i nie będzie wymagać podejmowania jakichkolwiek działań ze strony abonentów, których dotyczy migracja. Nie będzie też przerw w świadczeniu usług.

Zmiany te wejdą w życie:

2 grudnia 2022 roku – gdy cykl rozliczeniowy zaczyna się w drugim dniu miesiąca,

– gdy cykl rozliczeniowy zaczyna się w drugim dniu miesiąca, z początkiem cyklu rozpoczynającego się w styczniu 2023 roku – gdy cykl rozliczeniowy zaczyna się w innym dniu miesiąca.

W przypadku braku akceptacji zmian przysługuje państwu prawo do wypowiedzenia umowy, które można zrealizować do dnia ich wejścia w życie w trybie w niej opisanym. Z tego tytułu T-Mobile nie przysługuje odszkodowanie. Mamy, jednak nadzieję, że nasza propozycja spotka się z Państwa pozytywnym odbiorem i pozostaną Państwo w gronie zadowolonych klientów T-Mobile Polska S.A.

– dodają Magentowi

Szczegóły zmian

1) W miejsce dotychczasowych Warunków Oferty Promocyjnej podających wysokość abonamentu lub zawierających warunki usługi telekomunikacyjnej nim objętej wchodzą następujące nowe dokumenty:

2) Z umowy usuwany jest „Cennik usług dla Taryf Rodzinnych” i w jego miejsce wprowadzany jest „Cennik Taryfy T (Migracja C)”.

3) Wysokość abonamentu zmieni się w sposób pokazany w dołączonej poniżej tabeli.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile