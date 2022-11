Orange daje darmowe 100 GB, ale jest też lepsza nowość

Orange ogłasza kolejną akcję, w której można zgarnąć atrakcyjne prezenty. Co ważne, tym razem jest to cykliczna promocja stworzona dla użytkowników ofert na kartę. Na start do odebrania jest 100 GB internetu.

Co środę Orange rozdaje prezenty użytkownikom aplikacji „Mój Orange” – problem w tym, że są to promocje dla klientów abonamentowych. Z kolei użytkownicy ofert na kartę mogli się dotąd czuć jak niechciane dzieci, bo ich środowe bonusy nie obejmowały, czego nie rekompensowały pojawiające się sporadycznie inne promocje. Teraz ma się to zmienić.

Orange będzie dawać prezent na kartę

Dziś Orange rusza z akcją „Prezent na kartę”. Z zapowiedzi operatora wynika, że będzie to cykliczna promocja dla użytkowników ofert pre-paid. W porównaniu do akcji „Środy z Mój Orange” ma się jednak odbywać nie co tydzień, lecz co miesiąc – nowości będą się pojawiać w pierwszą środę każdego miesiąca.

Raz na miesiąc – czyli kolejna dyskryminacja karciarzy? Niekoniecznie, bo pierwszy prezent zapowiada się nadzwyczaj atrakcyjnie. Jest to aż 100 GB darmowego internetu, ważne przez 31 dni.

Promocja „100 GB na 31 dni” dostępna jest od dziś do 30 listopada. Mogą z niej skorzystać użytkownicy taryf: Orange YES, Orange POP, Orange Free na kartę, Zawsze bez limitu.

Jakie są wymagania? W zasadzie nie ma żadnych poza jednym – trzeba wejść do aplikacji „Mój Orange”, do zakładki „Dla Ciebie” albo „Pakiety i Usługi” i włączyć prezent. Włączenie pakietu nastąpi w ciągu 24 godzin od momentu aktywacji w apce. Operator zastrzega jednak, że numeru musi znajdować się w okresie aktywnym, czyli mieć możliwość wykonywania połączeń wychodzących, co jednak jest standardowym wymogiem w takich promocjach.

Promocja zostanie włączona automatycznie i będzie aktywna na danym numerze przez 31 pełnych dni do godz. 23:59:59. Za miesiąc w aplikacji pojawi się nowy prezent.

