Play i Orange będą współpracować. Skorzystają klienci

Orange Polska podpisał umowę z Play na udostępnienie Fioletowym łączy światłowodowych docierających do niemal miliona gospodarstw domowych. W tej liczbie 360 tys. gospodarstw domowych zostało podłączonych w ramach realizowanych przez Orange projektów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, z kolei prawie 560 tys. domów, biur i mieszkań jest objętych zasięgiem światłowodów pomarańczowego operatora w gminach regulowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zobacz: Orange Polska prezentuje wyniki za 3Q 2022. Jest ciężko, ale rośnie

Zobacz: Orange ma nowe taryfy. Jest drożej

Jednym z celów naszej strategii .Grow ogłoszonej w ubiegłym roku jest pełniejsze wykorzystanie i uzyskanie lepszego zwrotu z inwestycji w infrastrukturę, które prowadzimy od kilku lat. Na rozbudowę sieci światłowodowej przeznaczyliśmy już ponad 4 mld zł. Dziś Orange jest nie tylko największym światłowodowym operatorem na polskim rynku detalicznym, ale też największym dostawcą usług hurtowych. Umowa z P4 to kolejny krok zmierzający do wykorzystania potencjału naszej sieci.

– powiedział Maciej Nowohoński, członek zarządu Orange Polska kierujący rynkiem hurtowym

Zgodnie z ogłoszoną w czerwcu 2021 roku strategią .Grow, Orange Polska planuje do końca 2024 roku znacząco zwiększyć liczbę klientów hurtowych na swojej sieci światłowodowej. Współpraca obejmie zarówno dużych, jak i średnich i małych operatorów. W ostatnim czasie spółka wprowadziła zmiany w ofercie BSA na światłowodzie w zakresie korzystniejszych cen oraz możliwości technicznych korzystania z usługi. W najbliższym też czasie Pomarańczowi uruchomią portal do obsługi zamówień na sieci FTTH.

W zasięgu światłowodowych usług Orange jest już 6,8 mln gospodarstw domowych w całym kraju. Dotyczy to usług oferowanych na własnej sieci oraz sieciach dzierżawionych od innych operatorów.

Operator sieci Play poinformował, że rozszerza dostęp do Internetu światłowodowego i usług cyfrowych o kolejne 2 miliony gospodarstw domowych.

W Play naszym priorytetem jest oferowanie klientom najkorzystniejszego dostępu do Internetu światłowodowego, usług mobilnych i cyfrowej rozrywki, zapewniając im wolność wyboru i najwyższą jakość. Dlatego konsekwentnie rozwijamy zasięg naszych cyfrowych usług w całej Polsce, by jak najwięcej klientów mogło korzystać z pełni możliwości naszej oferty i korzyści nieograniczonego dostępu do cyfrowego świata.