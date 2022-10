T-Mobile Polska wchodzi do gry. Dosłownie, a my znamy szczegóły

Xbox All Access dostępny w T-Mobile – ta wiadomość spadła na nas jak grom z jasnego nieba. Zbadaliśmy temat, by dowiedzieć się, jaki cel ma partnerstwo Microsoftu i T-Mobile.

O co chodzi? W T-Mobile można kupić konsolę na 24 raty i abonament Xbox Game Pass Ultimate na 24 miesiące. Całość nazywa się Xbox All Access. Oto szczegółowy skład oferty:

konsola Xbox Series X lub Xbox Series S,

subskrypcja Xbox Game Pass Ultimate, a w niej: dostep do setek gier, abonament EA Play, natychmiastowy dostęp do premier Xbox Game Studios oraz możliwość grania na urządzeniach mobilnych za pośrednictwem chmury.



Usługa jest dostępna u operatora w sklepie stacjonarnym i internetowym. Cennik wygląda następująco:

Xbox Series S wraz z subskrypcją kosztuje 111 zł miesięcznie ,

wraz z subskrypcją kosztuje , Xbox Series X wraz z subskrypcją kosztuje 155 zł miesięcznie.

Jest też promocja dla kupujących jednocześnie abonament w T-Mobile. Jeśli wybierzesz abonament M, L lub ofertę konwergentną z internetem światłowodowym bądź internetem domowym, nie zapłacisz pierwszej raty za Xbox All Access.

Tym samym T-Mobile został drugim po Media Expert sprzedawcą w Polsce, który ma w ofercie Xbox All Access.

Co mi da T-Mobile?

Współpraca T-Mobile z Microsoftem przyniosła nam masę pytań o strategię i dalsze plany. Pytania te nie zostaną bez odpowiedzi – wszystkie zadaliśmy Mariuszowi Thenowi, CEE Retail Sales Lead w Microsoft.

Mariusz Then, CEE Retail Sales Lead w Microsoft.

Anna Rymsza: Zacznijmy od podstaw. Czy oferta T-Mobile jest taka sama jak w sieci Media Expert, czy jest jakaś różnica?

Mariusz Then: Jest różnica. Naszą największą bolączką dotychczas był brak sprzedaży online. Klient kupujący Xbox All Access musiał stawić się fizycznie w sklepie. W ofercie T-Mobile usługa będzie dostępna także w wersji online. Z naszej perspektywy możliwość zamówienia przez internet to będzie największa korzyść dla konsumenta. Dodatkowo w T-Mobile będzie dostępny znany już klientom Xbox All Access w takiej samej cenie, jak w Media Expert oraz oferta łączona z usługami telekomu.

Arkadiusz Bała: Czy w związku z umową z T-Mobile są przewidziane dodatkowe benefity dla kupujących Xbox All Access? Może darmowy transfer danych na granie „w chmurze”?

Mariusz Then: Nie mamy na chwilę obecną takich planów. T-Mobile daje masę różnych rozwiązań, więc być może to tylko kwestia czasu. Obecnie jedynym benefitem jest oferta łączona z usługami telekomu: z abonamentem M za 65 zł albo z L za 85 zł. Korzyścią dla konsumenta, który połączy je z Xbox All Access jest pierwsza rata zupełnie za darmo. Pozostałe 23 miesiące są liczone według standardowego cennika.

Anna Rymsza: Jakie są zalety tej współpracy?

Mariusz Then: To zależy z jakiej perspektywy. Z naszej, czyli Microsoftu, jesteśmy w stanie zbliżyć się do naszego nadrzędnego celu, jakim jest dotarcie do 3 miliardów użytkowników na całym świecie. To jest cel Microsoftu i Xboxa. Wychodzimy z gamingu konsolowego i wchodzimy do gamingu pecetowego i mobilnego, na smartfonach, tabletach i Smart TV. Użytkowników T-Mobile w Polsce jest multum i możemy dotrzeć do szerszego grona graczy, nie tylko konsolowych. Oczywiście użytkownik dostanie w abonamencie konsolę, ale ma dostęp do gier na innych urządzeniach.

Benefit po stronie konsumenta to dokładnie to samo. Ktoś, kto już jest związany z T-Mobile, będzie mógł zdecydować… skoro posiada już jedną z tych taryf, o których wspomniałem, może to jest dobry moment, by dołączyć do usługi Xbox All Access i zapłacić 23 raty zamiast 24. No i wszystko można załatwić online.

Polak kocha raty i subskrypcje

Arkadiusz Bała: Jak do tej pory wyglądała popularność usługi Xbox All Access? Czy Polacy chętnie wybierają raty, czy wolą kupić osobno konsolę i Game Pass Ultimate?

Mariusz Then: Jesteśmy dużą korporacją. Uruchamiając niecałe dwa lata temu tę usługę w Media Expert, mieliśmy oczywiście swoje prognozy sprzedażowe. Nie mogę Ci powiedzieć, jakie to dokładnie były kwoty. Niemniej, mogę potwierdzić, że wszystkie przewidywania, jakie mieliśmy, nawet te najbardziej ambitne, zostały wielokrotnie przekroczone. Popularność usługi Xbox All Access jest ogromna. Media Expert też jest zadowolony ze sprzedaży w abonamencie. Mogę jeszcze powiedzieć, że jest jednym z europejskich liderów sprzedaży usługi Xbox All Access.

Teraz pytanie: dlaczego tak jest? Też próbowaliśmy to zrozumieć, uruchamiając tę usługę. Myślę, że jest kilka czynników. Po pierwsze zakupy na raty w Polsce i subskrypcje są coraz bardziej popularne. Użytkownicy, szczególnie Generacja Z – dla nich kupowanie na raty i dołączanie kolejnej subskrypcji do portfolio, które już mają, jest czymś bardziej naturalnym niż wydanie dużej kwoty na jednorazowy zakup sprzętu i dodatkowo abonamentu na 24 miesiące.

Drugi powód oczywiście… jeśli ktoś potrafi liczyć i przeliczy sobie koszt takiej konsoli i abonamentu na 24 miesiące versus abonamentu All Access, zauważy, że druga oferta jest znacznie korzystniejsza dla konsumenta.

Trzeci element jest ostatnio niestety dosyć popularny w związku ze zbliżającą się recesją, inflacją i podnoszącymi się stopami procentowymi. W takim środowisku zakupy na raty, zwłaszcza na raty 0% i z benefitami, są atrakcyjne dla konsumenta.

Popularność Xbox All Access rośnie i mamy nadzieję, że wraz z partnerstwem z T-Mobile będzie rosnąć jeszcze szybciej.

Arkadiusz Bała: Czy w związku z tym macie plany, by poszerzyć listę partnerów oferujących tę usługę?

Mariusz Then: Planujemy i pracujemy nad rozszerzeniem oferty. Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć, jacy to będą partnerzy, ale prace toczą się nawet w trakcie naszego wywiadu. Lista będzie się wydłużać, a dostępność dla konsumenta będzie coraz większa.

Da się grać na LTE? No pewnie!

Anna Rymsza: Dlaczego wybraliście T-Mobile? Nie ma przecież największej bazy użytkowników w Polsce.

Mariusz Then: Zgadza się. Partnerstwo z T-Mobile wynika z uwarunkowań na poziomie Europejskim. Te decyzje nie zostały podjęte na podstawie sprzedaży i udziałów rynkowych w Polsce, ale w całej Europie. Nie mogę tu zdradzać za dużo od kuchni, ale jesteśmy z tej współpracy wyjątkowo zadowoleni.

Anna Rymsza: T-Mobile nie ma jeszcze w Polsce 5G Standalone, więc jak ktoś będzie chciał pograć z chmury na internecie mobilnym, musi korzystać z obecnej infrastruktury. Czy da się grać na LTE?

Mariusz Then: Absolutnie tak. Jeżeli nie miałaś przyjemności, to polecam. Testowałem na LTE. Spodziewałem się laga, ale w praktyce nie byłem w stanie go w ogóle dostrzec. Jakość z perspektywy konsumenta jest fantastyczna. Do grania mobilnego nie musimy renderować obrazu w wysokiej rozdzielczości i mogę potwierdzić, że LTE w zupełności wystarczy do strumieniowania gier z X Cloud.

Anna Rymsza: Czy sprawdzaliście, jak aplikacja Xbox Game Pass działa na telefonach T-Mobile T Phone? Czy będzie można grać też na przystawce telewizyjnej T-Mobile z Android TV?

Mariusz Then: Na chwilę obecną to, co jest przetestowane i dopuszczone, to aplikacja preinstalowana na telewizorach Samsung. Nic mi nie wiadomo o testach na przystawce T-Mobile. Natomiast po udostępnieniu oficjalnej aplikacji dla Android TV nie powinno być żadnych problemów z tym. Czy aplikacja będzie preinstalowana przez T-Mobile, czy do pobrania w Google Play, jeszcze zobaczymy. Natomiast aplikacja na telewizorach Samsunga to nasz pierwszy krok w tym kierunku. Wejście na Android TV to pieśń bardzo bliskiej przyszłości. Z telefonami T Phone nie będzie żadnego problemu.

Jak grać oszczędnie?

Arkadiusz Bała: Czy w związku z ekspansją planujecie rozszerzenie strony serwerowej? Czy będą serwery na terenie Polski?

Mariusz Then: Nie mam informacji, gdzie dokładnie znajdują się serwery, ale mogę potwierdzić, że infrastruktura jest ciągle rozbudowywana. Widzimy dużą popularność gamingu w chmurze i za tym idzie coraz więcej jednostek wpiętych w centrach danych.

Anna Rymsza: Czy ta oferta jest proekologiczna? Czy grając w chmurze, oszczędzamy prąd?

Mariusz Then: Nawiążę do ogólnych planów Microsoftu, aby osiągnąć neutralność węglową do 2030 roku. Oczywiście jest to grubszy temat i sporo informacji znajdziecie na naszych stronach.

Dodam taki komentarz, że konsola Xbox Series S bez napędu budziła bardzo dużo wątpliwości, gdy ją wprowadzaliśmy. Pewnie wiecie, że Sony również ma dwie wersje konsoli i w większości w sprzedaży dostępna jest ta z napędem. U nas Xbox Series S cieszy się ogromną popularnością. Konsumenci zrozumieli i przyzwyczajają się do korzystania z usług w wersji cyfrowej. To też jest ruch w kierunku bycia neutralnym węglowo.

Arkadiusz Bała: Czy porównywaliście ślad węglowy grania w chmurze ze śladem grania na konsoli?

Mariusz Then: Nie mam takich informacji, ale to jest świetne pytanie.

Anna Rymsza: Z innych źródeł wiem, że współczesne centra danych mają znacznie lepszy dostęp do odnawialnych źródeł energii niż nasze domy. Myślę więc, że chmura wygra.

Mariusz Then: Tak, pamiętajmy też, że konsola, którą mamy w domu to jest duże urządzenie, ma też masę plastiku dookoła. Natomiast w data center to jest coś, co wpinamy do jednej zbiorczej płyty głównej. Już na etapie produkcji jest to bardziej oszczędne i ekologiczne.

Anna Rymsza: Czy macie plany, żeby dodać do Xbox All Access akcesoriów albo przedłużonej gwarancji na konsolę?

Mariusz Then: Na chwilę obecną nie mogę powiedzieć nic więcej, ale są to tematy, które proaktywnie omawiamy i myślimy na ten temat. Jak najbardziej zgadzam się, ma to sens, ale nie mogę niczego potwierdzić.

Arkadiusz Bała, Anna Rymsza: Szkoda, bo z niecierpliwością czekamy na nowe informacje. Dziękujemy za rozmowę.

Oferta Xbox All Access rzeczywiście jest atrakcyjna w porównaniu z kupnem osobno konsoli i abonamentu na 2 lata. Do tego w T-Mobile można załatwić wszystko bez wychodzenia z domu, jedna rata gratis to też pewna oszczędność. Nie będę ukrywać, że w redakcji czekamy na możliwość grania w chmurze przez 5G SA, gdy sieć zostanie komercyjnie uruchomiona. W bliższej perspektywie zaś mamy przedświąteczne premiery w świecie gier. Nie udało nam się wyciągnąć żadnych szczegółów, ale jest na co czekać.

