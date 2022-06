Zakupy nikogo. Amazon robi lepsze cuda w… telekomunikacji!

Zapomnij na chwilę o zakupach, bo Amazon To o wiele więcej. Czy wiesz, to również filar współczesnej telekomunikacji?

Poznaj Amazon, jakiego nie widujemy na co dzień. Mam na myśli oczywiście usługi chmurowe AWS, czyli Amazon Web Servies. O tym, jaką rolę odgrywają w telekomunikacji w Polsce i na świecie, opowiedział mi Fabio Cerone, dyrektor zarządzający TELCO Business Unit AWS w regionie EMEA.

Anna Rymsza: AWS i telekomunikacja nie są oczywistym połączeniem. Jaka jest rola AWS w telekomunikacji?

Fabio Cerone: AWS i usługi w chmurze odgrywają kluczową rolę w transformacji branży telekomunikacyjnej.

Historycznie operatorzy telekomunikacyjni działali z sieciami sprzętowymi. Musieli budować fizyczne centra danych, serwery i brać pod uwagę przepustowość różnych komponentów. Musieli to robić na ogromnych obszarach geograficznych, aby obsługiwać swoje sieci. Taki model jest skomplikowany, kosztowny, a zarządzanie nim wymaga dużych zasobów.

Aktualnie operatorzy modernizują sieci komórkowe do standardu 5G. Sieci muszą być gotowe na różnorodne obciążenia: od aplikacji przemysłowego IoT, przez doświadczenia multimedialne, jak gry i transmisje strumieniowe, po autonomiczne pojazdy na drogach. Każde podłączone urządzenie i przypadek użycia wymaga specyficznych opóźnień, umów o poziomie usług (SLA), szerokości pasma i wycinków sieci, co stale zwiększa złożoność i koszty.

Przejście na sieci oparte na chmurze pozwala operatorom zmniejszyć koszty operacyjne. Na przykład, usługi takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe mogą automatycznie skalować zasoby chmury w górę lub w dół, aby pomóc operatorom telekomunikacyjnym zaspokoić zapotrzebowanie i wymagania klientów w zakresie obciążenia. Klienci AWS Telco mogą również wykorzystywać sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe do poprawy doświadczeń klientów końcowych oraz wykorzystywać dane o klientach do personalizacji usług.

Ponadto sieci oparte na chmurze służą również jako podstawa do opracowywania i wdrażania innowacji i usług dla firm telekomunikacyjnych w celu dalszej monetyzacji sieci 5G. W przeciwieństwie do 3G i 4G, przejście na 5G oznacza wyraźną zmianę w sposobie, w jaki operatorzy telekomunikacyjni zarabiają na swoich sieciach. Operatorzy będą musieli sprzedawać klientom łączone usługi, aby zoptymalizować wzrost przychodów. Posiadanie sieci opartych na chmurze zapewnia firmom telekomunikacyjnym elastyczność, która pozwala na dalszy rozwój.

A.R.: Proszę powiedzieć więcej o rozwiązaniach dostępnych dla firm telekomunikacyjnych w ramach AWS Marketplace.

F.C.: AWS ma dynamiczną społeczność, z milionami aktywnych klientów każdego miesiąca – prywatnych i z sektora publicznego – i ponad 100 000 Partnerów z ponad 150 krajów. Korzystanie z AWS to prawdziwy efekt sieciowy. Każdy klient AWS ma możliwość skorzystania z całej wiedzy, jaką AWS otrzymuje od klientów. Nie tylko tysiące integratorów systemów zbudowało swoje praktyki wokół AWS, ale większość dostawców ISV i SaaS dostosuje swoje technologie do pracy na jednej platformie. Niektórzy zrobią to na dwóch, bardzo niewielu będzie miało czas na zrobienie trzech. Większość zacznie od AWS, bo mamy pozycję lidera. Widać to na przykładzie Salesforce, który zdecydowaną większość swojej działalności realizuje na AWS, podobnie jak Workday, Splunk, Informatica, Infor, Acquia, Datadog i Databricks. To tworzy zbiór oprogramowania, które po przejściu do chmury można łatwo wykorzystać na naszej platformie.

AWS Marketplace oferuje uporządkowaną listę rozwiązań telekomunikacyjnych innych firm w trzech głównych obszarach: modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej i obciążeń roboczych, optymalizacja operacji bezpieczeństwa oraz wdrażanie uczenia maszynowego w celu napędzania biznesu. Pierwszy z nich pomaga zapewnić klientom wyższą wydajność, skalowalność i efektywność operacyjną poprzez przekształcenie infrastruktury telekomunikacyjnej, obciążeń i procesów. Za „optymalizacją operacji bezpieczeństwa” kryje się wzmocnienie bezpieczeństwa cybernetycznego, prywatności danych i zgodności z przepisami przy jednoczesnym zachowaniu kontroli, widoczności i sprawności. Trzeci zakres – wdrażanie uczenia maszynowego – umożliwia klientom wybór spośród wstępnie wytrenowanych usług sztucznej inteligencji lub szybkie budowanie, szkolenie i wdrażanie modeli uczenia maszynowego z obsługą wszystkich popularnych frameworków.

AWS współpracuje z wieloma partnerami, takimi jak Cisco, Athonet, Citrix, Federated Wireless, AT&T oraz innymi niezależnymi sprzedawcami oprogramowania (ISV), dostawcami sprzętu sieciowego (NEP) i integratorami systemów (Sis), oferując rozwiązania AWS dla klientów telekomunikacyjnych.

Amazon AWS na świecie: mapa 26 regionów działających (zielone) i 8 planowanych (pomarańczowe)

A.R. Jaka jest skalowalność tych rozwiązań i jak dobrze są one zintegrowane z innymi usługami dostępnymi w AWS?

F.C.: Wiele firm ISV, NEP i SI budujących praktyki na AWS jest na różnych poziomach integracji i skali z naszą chmurą. Na przykład na początku tego roku firma Amdocs, dostawca oprogramowania dla firm z branży komunikacyjnej i medialnej, ogłosiła, że jej celem jest osiągnięcie 12 miliardów złożonych transakcji obciążeniowych dziennie w AWS. Będą one stanowić istotną część proponowanego systemu wsparcia biznesowego (BSS) dla dostawców usług i wspierają rzeczywiste wymagania biznesowe. Będą mieć wpływ na setki milionów klientów i urządzeń.

Firma CSG świętowała niedawno swoje 25. udane wdrożenie rozwiązania do zarządzania przychodami w chmurze na platformie AWS w CBTS, oddziale Cincinnati Bell. Rozwiązanie to jest systemem wsparcia biznesowego (BSS) opartym na modelu SaaS. Wreszcie, w ubiegłym roku firma Dish Network zbudowała pierwszą publiczną sieć 5G w chmurze, która również będzie korzystać z usług firm NEP/ISV na AWS, takich jak Nokia i Maviner.

A.R.: Krążymy wokół sieci, a co AWS Telco może zaoferować klientom, którzy nie są ściśle związani z branżą telekomunikacyjną?

F.C.: Wraz z rozwojem sieci 5G na całym świecie pojawia się nowa klasa zastosowań, które wymagają ultrakrótkiej łączności między serwerami aplikacji i urządzeniami użytkowników końcowych. Są to na przykład gry w czasie rzeczywistym, strumieniowe przesyłanie wideo, rzeczywistość rozszerzona i wirtualna, pojazdy autonomiczne, zrobotyzowana produkcja oraz wnioskowanie na podstawie uczenia maszynowego. Te przypadki użycia wymagają, aby aplikacje były wdrażane jak najbliżej urządzeń 5G i użytkowników końcowych, aby spełnić wymagania dotyczące opóźnień.

AWS oferuje kilka rozwiązań, które pomagają rozwiązać ten problem. Na przykład, AWS Wavelength Zones osadzają usługi obliczeniowe i pamięci masowej AWS w centrach danych dostawców usług komunikacyjnych – na brzegu sieci 5G. Oznacza to, że ruch aplikacji z urządzeń 5G może dotrzeć do serwerów aplikacji działających w strefach Wavelength Zones bez opuszczania sieci 5G. Klienci mogą w pełni korzystać z niskich opóźnień i przepustowości sieci 5G.

W handlu detalicznym przetwarzanie danych ma odbywać się natychmiast i w miejscu ich powstawania. Dla takich branż AWS oferuje AWS Outposts – zarządzany serwer, który uruchamia obciążenia (np. systemy POS w sklepach) w pobliżu miejsca tworzenia danych. Pozwala to zmniejszyć opóźnienia. AWS Outposts to usługa zarządzana, ponieważ serwer stanowi rozszerzenie chmury i jest zarządzany przez usługi AWS. Nie ma potrzeby ciągłego łatania systemu operacyjnego ani wykonywania kopii zapasowych, ponieważ tymi zadaniami zajmuje się AWS.

A.R.: Prywatne sieci 5G szybko zyskują na popularności. W jaki sposób mogą one skorzystać z rozwiązań AWS?

F.C.: Dzięki AWS Private 5G klienci mogą teraz nabyć, wdrożyć i skalować własną sieć mobilną 5G w ciągu kilku dni, a nie miesięcy. Wystarczy kilka kliknięć w konsoli AWS, aby klienci określili miejsce, w którym chcą zbudować sieć mobilną, oraz pojemność sieci potrzebną dla ich urządzeń. AWS dostarcza i utrzymuje małe jednostki radiowe, serwery, rdzeń 5G i oprogramowanie radiowej sieci dostępowej (RAN) oraz moduły identyfikacji abonenta (karty SIM) wymagane do skonfigurowania prywatnej sieci 5G i podłączenia urządzeń. AWS Private 5G automatyzuje konfigurację i wdrażanie sieci oraz skaluje pojemność na żądanie. W przypadku AWS Private 5G nie ma opłat z góry ani kosztów za urządzenie, a klienci płacą tylko za przepustowość i pojemność sieci, której zażądają.

A.R.: Czy logistyka firmy Amazon korzysta już z prywatnej sieci 5G z AWS?

F.C.: Tak, Amazon Fulfillment Centers są jednymi z tych, które badają korzyści płynące z AWS Private 5G.

Centra kompletacji zamówień zbierają, pakują i składają miliony zamówień w ciągu dnia i wykorzystują technologię na zewnątrz, aby zwiększyć bezpieczeństwo i wydajność poruszania się ciągników siodłowych (TIR-ów, red.). Wcześniej, aby uzyskać odpowiedni zasięg Wi-Fi na parkingach wokół naszych FC, musieliśmy dodawać słupy dla sprzętu Wi-Fi, modyfikować zewnętrzne systemy elektryczne i albo wykopywać światłowody, albo stosować Mesh. Było to kosztowne, zakłócało pracę i wiązało się z dużym obciążeniem technicznym. Dzięki AWS Private 5G możemy wykorzystać dwie zewnętrzne małe komórki zamontowane na rogach naszych magazynów i uzyskać dodatkowy zasięg na naszych parkingach, co było znacznie szybsze i tańsze we wdrożeniu. Co równie ważne, będziemy mogli skalować nasze wdrożenie AWS Private 5G w miarę rozbudowy naszych obiektów.

A.R.: Jeśli to możliwe, chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o rzeczywistych wdrożeniach i korzyściach. Proszę o podanie przykładu działań AWS, najlepiej ze sterowaniem robotami!

Jeśli chodzi o roboty, ciekawym przypadkiem jest współpraca amerykańskiej firmy Corning Optical Communications (producent światłowodów, red.) z Verizon i AWS. Corning Optical Communications wykorzystuje wizję komputerową i modele uczenia maszynowego do przetwarzania danych z czujników autonomicznych robotów mobilnych (AMR). Następnie wysyła polecenia przez prywatną sieć 5G o ultra niskich opóźnieniach. Zmniejsza to zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy i pojemność baterii w robotach AMR, umożliwia interakcję w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz sterowanie pojazdami w zamkniętej pętli.

Tak wygląda robot i zakład Corning „jego oczami”. Kadr z filmu udostępnionego przez Verizon Business (YouTube)

A.R.: Tu należy wyjaśnić, że mówimy o robotach poruszających się po zakładach Corning. Z materiałów prasowych Verizon wiemy, że są nawet w stanie policzyć szpulki światłowodów na półkach, oszczędzając masę pracy ludziom. Warto wspomnieć też o maszynach „wyciągających” światłowody. Kontrola jakości odbywa się na podstawie danych wizualnych niemal w czasie rzeczywistym, także dzięki sieci 5G.

Wróćmy do Polski. Czy któryś z polskich telekomów jest klientem AWS?

F.C.: AWS obsługuje tysiące operatorów telekomunikacyjnych na całym świecie. Do najważniejszych klientów należą firmy telekomunikacyjne, takie jak Ericsson, Telfónica, Orange, Deutsche Telekom i Vodafone. Oczywiście pracujemy też z firmami telekomunikacyjnymi z Polski.

A.R.: AWS kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Na jakie funkcje mogą liczyć klienci?

Bezpieczeństwo i niezawodność to krytyczne elementy w projektowaniu sieci telekomunikacyjnych. Światowej klasy eksperci ds. bezpieczeństwa monitorują infrastrukturę AWS, a także tworzą i utrzymują szeroki wybór innowacyjnych usług bezpieczeństwa, które ułatwiają spełnianie wymogów bezpieczeństwa i przepisów. Klienci AWS z branży telekomunikacyjnej mogą korzystać z takich funkcji bezpieczeństwa, jak skanowanie luk w zabezpieczeniach, artefakty o wysokiej integralności, które są szyfrowane w czasie tranzytu i spoczynku (za pomocą kluczy zarządzanych przez AWS), zarządzanie dostępem do tożsamości (IAM) użytkowników i ról, audyt i wiele innych.

A.R.: Sztuczna inteligencja i Blockchain – do czego wykorzystują je klienci AWS TELCO i czy to popularne dodatki?

Istnieje wiele przypadków użycia AI, ale jednym z popularnych jest usprawnienie obsługi klienta. Na przykład w ramach swojej inicjatywy „Un-carrier”, uruchomionej w 2018 r., T-Mobile zwrócił się do AWS o pomoc w etykietowaniu danych, aby pomóc w rozwiązywaniu wyzwań skali związanych z szybkim przetwarzaniem i kierowaniem zgłoszeń klientów. Zespół AI@T-Mobile wykorzystywał już modele ML rozumiejące język naturalny do analizowania dużych ilości danych o klientach, aby przewidzieć, dlaczego klient skontaktował się z T-Mobile i zidentyfikować informacje, które zaspokoiłyby potrzeby klientów. Proces ten był jednak nieefektywny i powodował wzrost kosztów.

T-Mobile używa Amazon SageMaker Ground Truth, w pełni zarządzanej usługi etykietowania danych, która wykorzystuje ML do uproszczenia procesu. Dzięki temu siedmiokrotnie skrócił czas tej operacji, jakość i objętość zbiorów danych również wzrosła. W wyniku usprawnienia procesów etykietowania i szkolenia modeli zmniejszyły się takie wskaźniki jak liczba połączeń z klientami.

W krajach nordyckich szwedzka firma Telia współpracowała z AWS, aby w ciągu jednego roku zbudować bezserwerową platformę danych z funkcjami sztucznej inteligencji. Usługodawca wykorzystuje AWS do szyfrowania, przechowywania i analizowania informacji o klientach. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pomogło firmie Telia zwiększyć produktywność zespołów analitycznych o 50% przy znacznie lepszej jakości danych oraz ograniczyć rotację klientów w Szwecji.

W AWS oferujemy Amazon Managed Blockchain – w pełni zarządzaną usługę, która automatycznie skaluje się, aby sprostać wymaganiom tysięcy aplikacji realizujących miliony transakcji. Zarządza ona certyfikatami i ułatwia dołączanie do sieci publicznych lub tworzenie i zarządzanie skalowalnymi sieciami prywatnymi przy użyciu popularnych frameworków open-source: Hyperledger Fabric i Ethereum. Istnieje duży potencjał wykorzystania blockchain przez CSP, ale tylko wtedy, gdy CSP zaczną ewoluować w kierunku bardziej otwartego ekosystemu. To jeszcze trochę potrwa, ale aktywnie rozmawiamy z klientami o tym, jak mogą się najlepiej przygotować i wykorzystać blockchain.

Fabio Cerone, Managing Director TELCO Business Unit EMEA w Amazon Web Services

A.R.: Jakie znaczenie ma działalność AWS dla użytkownika końcowego, tj. zwykłego pracownika lub abonenta posiadającego smartfon?

Niemal każdy sektor, od produkcji i logistyki, przez konferencje i wydarzenia, po gry, sport i rozrywkę, może skorzystać na połączeniu sieci 5G z chmurą obliczeniową rozproszoną na brzegu. Klienci z tych branż wybierają AWS, ponieważ ma on o wiele więcej funkcji, społeczność, najbardziej sprawdzoną wiedzę operacyjną i z zakresu bezpieczeństwa, a także szybciej wprowadza innowacje (ponad 3084 nowych usług i funkcji udostępnionych w samym 2021 roku!), zwłaszcza w nowych obszarach, takich jak uczenie maszynowe, Internet rzeczy i przetwarzanie bezserwerowe. Wszystkie te rozwiązania oraz oferty, takie jak AWS Wavelength, AWS Snowball Edge i AWS Outpost, pomagają dostawcom usług internetowych zmniejszyć złożoność i koszty.

To z kolei pomaga odblokować większe innowacje w różnych branżach.

Na przykład w sektorze motoryzacyjnym i transportowym połączenie sieci 5G z chmurą obliczeniową na obrzeżach umożliwia rozwijanie pojazdów autonomicznych. Brytyjska firma Aurrigo zasila swoje autonomiczne autobusy w Cambridge za pomocą AWS Wavelength i Vodafone Business Distributed MEC. Połączenie to zapewnia bardzo niskie opóźnienia i dużą przepustowość, co gwarantuje doskonały poziom wydajności i odporności na cyberprzestępczość, ponieważ dane są odcięte od publicznego internetu. To ważny przełom na arenie pojazdów bez kierowcy, króry przybliża firmę do usunięcia ludzkiego inspektora bezpieczeństwa z pojazdów podwodnych i wahadłowych. Te również są już testowane.

Firma HERE Technologies z siedzibą w Amsterdamie tworzy rozwiązania, które pomagają pojazdom wykrywać przeszkody przed nimi i wysyłać ukierunkowane komunikaty ostrzegawcze do innych użytkowników dróg. Platforma lokalizacyjna HERE wykorzystuje środowisko o niskich opóźnieniach, wysokiej przepustowości i niskim zużyciu energii, które będzie zasilane przez AWS Wavelength w Vodafone Business Distributed MEC.

Z kolei w sporcie i rozrywce, 5G i AWS Wavelength mogą pomóc w poprawieniu wrażeń kibiców. Na przykład CrowdVision wykorzystuje czujniki do generowania bardzo szczegółowych obrazów tłumów w miejscach publicznych – ile osób znajduje się w kolejce, ile osób przeszło przez wejście oraz czy osoby stojące w kolejce zachowują odpowiedni dystans społeczny. Instalacja tego produktu wymagała kilometrów kabla, szaf pełnych serwerów i bardzo dużej przepustowości. Obecnie, dzięki wykorzystaniu technologii Verizon 5G Edge i AWS Wavelength do przetwarzania i budowy sieci szkieletowej, firma CrowdVision może łatwo rozmieścić sprzęt, poprawić komfort i bezpieczeństwo.

Wart uwagi jest też DDSports ShotTraker – aplikacja oparta na czujnikach, która śledzi statystyki i analizy w celu dostarczania danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego trenerom, zawodnikom, nadawcom i kibicom. System wykorzystuje Verizon 5G Edge i AWS Wavelength do dostarczania statystyk z podłączonego sprzętu sportowego.

A.R.: Dziękuję bardzo za rozmowę i ogromną dawkę wiedzy o AWS dla czytelników TELEPOLIS.PL.

Źródło zdjęć: Amazon AWS

Źródło tekstu: własne, Amazon