Amazon blokuje twórców Pegasusa

Amazon postanowił jednoznacznie dać do zrozumienia, co sądzi o Pegasusie. Twórcy oprogramowania szpiegowskiego stracili dostęp do swoich kont w Amazon Web Services.

Pegasus zdecydowanie nie jest czymś, na co przychylnie patrzeć powinni obywatele. Oprogramowanie szpiegowskie izraelskiej NSO Group oficjalnie ma być wykorzystywane do śledzenie i podsłuchiwania terrorystów, ale... No właśnie, pojawia się duże ale. Rządy korzystające z Pegasusa używają go również do podsłuchiwania dziennikarzy, przedsiębiorców czy przeciwników politycznych. Za każdy atak trzeba zapłacić, więc zwykli ludzie powinni bać się bardziej klasycznych metod inwigilacji. Pegasus to jednak naprawdę potężne narzędzie, które potrafi zainfekować telefon bez jakiejkolwiek świadomości użytkownika.

Teraz na ten temat postanowił wypowiedzieć się Amazon. Jedna z największych korporacji na świecie zablokowała NSO Group dostęp do wszystkich powiązanych z nią kont w Amazon Web Services. Wcześniej z Amazonem skontaktowała się grupa Amnesty International, która opisała najnowsze wyczyny Pegasusa. Amazon odpowiedział zablokowaniem NSO Group. Ten ruch ma choćby trochę utrudnić funkcjonowanie kontrowersyjnej firmy z Izraela.

Źródło zdjęć: Telepolis

Źródło tekstu: The Verge, wł