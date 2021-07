Jeff Bezos już nie jest CEO Amazonu. Nic nie szkodzi, leci w kosmos!

Jeff Bezos nie jest już CEO Amazonu. W poniedziałek 5 czerwca oficjalnie zakończył pracę na tym stanowisku. Plany na emeryturę? Cóż – nadal jest najbogatszym człowiekiem świata, a 20 lipca leci w kosmos.

Jeff Bezos zapowiadał odejście z Amazonu po 27 latach na stanowisku CEO i wszystko odbyło się zgodnie z planem. Pod jego kierownictwem Amazon wyrósł na handlowego giganta i kluczową firmę w świecie IT zarazem. Stanowisko CEO Amazonu przejmie Andy Jassy, dotychczasowy CEO Amazon Web Services. Bezos zostanie w radzie nadzorczej, ale zamierza powoli przestawiać się na pomoc potrzebującym i oczywiście pokieruje rozwojem Blue Origin.

Jeff i Mark Bezos w kosmosie

Jeff i Mark Bezos 20 lipca zapną pasy na pokładzie pierwszego lotu załogowego New Shepard. Rakieta i kapsuła należą do Blue Origin – przedsiębiorstwa kosmicznego, założonego przez Jeffa Bezosa. New Shepard odbył już 15 lotów testowych, ale po raz pierwszy na jego pokładzie znajdą się ludzie. Lot potrwa 11 minut, a pasażerowie zostaną wyniesieni nad linię Kármána, czyli na wysokość ponad 100 km nad poziomem morza – dostatecznie wysoko, by uznać, że byli w przestrzeni kosmicznej. Z tego około 3 minut będą w stanie nieważkości.

Jeff Bezos jest kojarzony z wyzyskiwaniem pracowników i zastępowaniem ich robotami, gdy już padną z wycieńczenia. To oczywiście bzdura. Rzeczywiście do mediów docierają nieprzyjemne wspomnienia pracowników monumentalnych centrów logistycznych Amazonu, ale to nie znaczy, że Jeff Bezos jest tyranem. Przeciwnie – wraz z rodziną prowadzi dużo działań charytatywnych.

Zobacz: Około 100 tys. osób domaga się, aby Jeff Bezos nie wracał z kosmosu

To jednak nic przy jego młodszym o 6 lat bracie. Z wykształcenia marketingowiec od kilkunastu już lat działa w ogranizacjach non-profit (na przykład Robin Hood), kieruje Fundacją Rodziny Bezosów, a od 2005 roku działa w Ochotniczej Straży Pożarnej. Myślę, że z tego jest najlepiej znany w kulturze popularnej. Zresztą, posłuchajcie sami jego opowieści o pracy strażaka:

Bracia są sobie bliscy. Na Instagramie Jeff Bezos przyznał, że lot 20 lipca to „największa przygoda z jego najlepszym przyjacielem”. Do braci dołączy jeszcze pasażer, który wygrał licytację. Uzyskane w ten sposób pieniądze Blue Origin przekaże organizacji Club for the Future, wspierającej dzieci zainteresowane naukami ścisłymi. Czwarta osoba była wielkim zaskoczeniem:

Wally Funk w młodości (po lewej), Wally Funk i Jeff Bezos obecnie (po prawej). Zdjęcia udostępnione przez Blue Origin

Czwartą osobą na pokładzie kapsuły będzie pani Mary Wallace Funk. Obecnie ma 82 lata, ale ona również marzyła o locie w kosmos. Pani Funk była pilotem i inspektorem bezpieczeństwa. W latach sześćdziesiątych XX wieku jako jedna z 13 kobiet przeszła niezależny trening, mający określić, czy kobiety w ogóle mogą latać w kosmos. Wypadała lepiej i pracowała szybciej niż większość facetów w kombinezonach NASA, ale czasy były, jakie były – kobiety nie miały wstępu na to stanowisko i tyle. Wally Funk w końcu nie została astronautką. Jeff Bezos zaprosił ją, bo uważa, że nikt nie czekał dłużej na lot w kosmos.

Jedno jest pewne. Choć Jeff Bezos nie będzie już kierował Amazonem, nie będzie narzekał na brak zajęć. Przeciwnie – zapowiada mu się kosmiczna „emerytura” po Amazonie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Amazon (centrum prasowe), Blue Origin

Źródło tekstu: Amazon, BBC