Jeff Bezos poleci w kosmos. New Shepard wystartuje 20 lipca

Na 20 lipca 2021 roku zaplanowano pierwszy załogowy lot systemu New Shepard w kosmos. Na pokładzie znajdzie się między innymi zwycięzca aukcji organizowanej na rzecz fundacji Blue Origin, a także CEO Amazonu Jeff Bezos i jego brat Mark.

Na stronie BlueOrigin.com trwa licytacja, której zwycięzca poleci w kosmos rakietą New Shepard. Cała procedura zakończy się internetową aukcją na żywo, która odbędzie się 12 czerwca tego roku. Aby wziąć w niej udział, należy się zarejestrować do 10 czerwca. Kwota licytacji osiągnęła już 2,8 mln dolarów (około 10 mln zł), a uczestniczy w niej niemal 6 tys. osób z 143 krajów świata.

Pierwszy załogowy lot systemu New Shepard, w którym weźmie udział zwycięzca licytacji, będzie miał miejsce 20 lipca 2021 roku. W kosmos poleci również ustępujący CEO Amazonu Jeff Bezos oraz jego brat Mark.

Odkąd miałem pięć lat, marzyłem o podróży w kosmos. 20 lipca odbędę tę podróż z moim bratem. Największa przygoda, z moim najlepszym przyjacielem.

– napisał Jeff Bezos na Instagramie

Kwota zwycięskiej oferty zostanie przekazana na fundację Blue Origin, Club for the Future, której misją jest inspirowanie przyszłych pokoleń do wiązania swojej kariery zawodowej z naukami ścisłymi, technologią, inżynierią i matematyką oraz wsparcie dla kształtowania przyszłości życia w kosmosie.

