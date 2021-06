SatRevolution: Kosmiczna technologia wspiera samorządy

SatRevolution to spółka z Wrocławia, która z powodzeniem realizuje własną strategię podboju kosmosu oraz pozyskiwania i analizowania danych satelitarnych. Skorzystać z tego mogą między innymi samorządy w Polsce.

SatRevolution to pierwsza firma, która stworzyła w pełni oparte o polską myśl technologiczną nanosatelity i wysyła je na orbitę ziemską. Obecnie są to dwa urządzenia, ale już w czerwcu dołączą do nich kolejne. STORK-4 i STORK-5 zostaną wyniesione w kosmos na pokładzie rakiety LauncherOne. Analizy, które dostarcza SatRevolution przekładają się na realne korzyści mieszkańców konkretnych regionów w Polsce.

Zobacz: Dwa kolejne satelity polskiej spółki SatRevolution trafią na orbitę

Dzięki stworzonym przez nas algorytmom jesteśmy w stanie przygotować użyteczne analizy zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego. Dopóki nasza konstelacja jest w fazie tworzenia, korzystamy z danych dostępnych na rynku. Za jakiś czas będziemy mogli włączyć również do analityki zobrazowania średniorozdzielcze, dostarczone przez STORK-4 i STORK-5 a po 2023 roku także wysokorozdzielcze.

– powiedział Michał Hermanowski, Dyrektor Sprzedaży Danych w SatRevolution

Zbierane w kosmosie dane, poddane analizie, mają za zadanie ułatwiać pracę podmiotom, które je zamawiają. Jednym z pierwszych partnerów biznesowych, z którymi spółka nawiązała współpracę w zakresie dostarczania analiz, jest Urząd Miasta Wrocławia. Zobrazowania satelitarne, oparta o nie detekcja budynków oraz dane z rejestrów publicznych, które przetwarza SatRevolution, pomagają skutecznie weryfikować powierzchnie objęte podatkiem od nieruchomości i analizować zapisy deklaracji podatkowych. To jedno z pierwszych, tak zaawansowanych rozwiązań na świecie.

Kolejnym zastosowaniem kosmicznych danych są nieruchomości oparte o indeksy wegetacji. To cenne wsparcie dla samorządów w związku ze spodziewanym rozszerzeniem tzw. opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej (zwanej też "podatkiem deszczowym" lub "podatkiem od deszczu"). Aktualnie prace legislacyjne jeszcze trwają, niemniej jednak gminy już przygotowują się do ich wprowadzenia.

Wykonaliśmy już testowe analizy zobrazowań dla części Wrocławia oraz potwierdziliśmy z pracownikami Wydziału Podatków i Opłat przydatność wyników obliczeń. Urząd otrzyma od nas raport z listą nieruchomości, na których dopuszczalny procent powierzchni nieprzepuszczalnej jest przekroczony. Dokumentacja stanowi punkt wyjścia dla urzędników, daje im większą wiedzę i pozwala ułożyć proces weryfikacji, a także przedsięwziąć działania komunikacyjne z mieszkańcami.

– wyjaśnił Hermanowski

Detekcja satelitarna oraz analizy spektralne przygotowywane przez SatRevolution mają też zastosowania w przypadku zarządzania zielenią miejską. Pozwalają monitorować współczynniki zdrowotności roślinności, np. weryfikować przesuszenia czy stopień nawodnienia. Nie umknie im także nielegalna wycinka drzew czy uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych. Dzięki obserwacjom, instytucje odpowiedzialne za dany obszar dowiadują się o problemie na bardzo wczesnym etapie. Mogą zacząć działać od razu, znacząco zmniejszając potencjalnie negatywne skutki, jak również zadziałać prewencyjnie.

Nasze kosmiczne rozwiązania sprowadzamy na ziemię, znajdując dla nich praktycznie zastosowania w pracy urzędników. Świadomie nie tworzymy kolejnych systemów, których musieliby się uczyć pracownicy. Dostarczamy gotowe raporty, np. z listą działek czy nieruchomości do sprawdzenia. A to już znacząco skraca ich czas pracy. Staramy się, by technologia, której używamy, służyła lokalnym społecznościom.

– dodał Michał Hermanowski

Wykorzystanie kosmicznych danych na świecie

Dziedzin możliwego zastosowania zobrazowań satelitarnych jest wiele. Obserwacji podlega na przykład zarządzanie retencją wody, zalesieniem czy kontrola zjawisk pogodowych i klimatycznych. Detekcje satelitarne mogą być również zastosowane do identyfikacji nielegalnych wysypisk śmieci, sprawdzania poziomu zanieczyszczenia powietrza czy kontroli zachowań ludzi i pojazdów w miastach.

Rozwiązania wykorzystujące dane satelitarne stosowane są na całym świecie. W USA działają systemy radarowe do monitorowania kopalń, by przeciwdziałać osunięciom ziemi. Dane z satelitów pozwalają farmerom optymalizować zastosowanie środków wspomagania roślin, a tym samym zwiększać zyski z upraw przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ilości zastosowanych nawozów. Z kolei system testowany w okolicach Australii ułatwia armatorom na przykład proces sztormowania statku, czyli wsparcie załogi w omijaniu trudnego obszaru.

Zobacz: Łazik Curiosity zrobił zdjęcia błyszczących chmur na Marsie

Zobacz: NASA wydaje oświadczenie w sprawie chińskiego łazika na Marsie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SatRevolution

Źródło tekstu: SatRevolution