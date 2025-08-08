Chiny świętują wielki sukces. Chodzi o Księżyc

Nie musiało minąć dużo czasu od zapowiedzi NASA informujących o najnowszych planach agencji, żeby konkurencja również dała o sobie znać. I przy okazji dość wyraźnie zagrać na nosie amerykanom. NASA przekazała bowiem jedynie aktualizację swoich planów, które przewidują postawienie reaktora atomowego na Księżycu w 2030 roku. Do tego czasu Chińczycy chcą tam wysłać człowieka i jak widać, idzie im całkiem nieźle.

Chiński lądownik księżycowy

Stało się to dzięki dwuosobowemu lądownikowi księżycowemu „Lanyue”, który został w ostatnich dniach poddany kompleksowemu testowi weryfikacji lądowania i startu. Całość miała miejsce w tym tygodniu w obiekcie zlokalizowanym w północnej chińskiej prowincji Hebei. Maszyna została opracowana do lądowania i wznoszenia załogi pierwszej chińskiej misji załogowej, która postawi swoje stopy na powierzchni Księżyca.

Jak wyglądały przeprowadzone testy? Jak podaje portal space.com, ocenie podlega wydajność lądownika księżycowego w różnych scenariuszach podczas procesu lądowania i startu. To między innymi weryfikacja ładunku startowego. Docelowo Lanyue ma przewieźć dwóch członków załogi chińskiej misji w ramach Chińskiego Programu Eksploracji Księżyca (CLEP) na powierzchnię Srebrnego Globu. Na pokładzie znajdzie się też miejsce do transportu łazika księżycowego.

Kiedy kolejne loty na Księżyc

Zespół z China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), odpowiedzialnego za wiele zadań związanych z CLEP, sprawdzał też silniki, by w razie ewentualnej awarii jednego z nich reszta była w stanie nadal wynieść astronautów z powrotem na orbitę. Kolejny aspekt to kwestia amortyzacji lądownika. W tej kwestii działać będą cztery nogi zaprojektowane do lądowania na Księżycu. Nie bez znaczenia jest też lekka konstrukcja.