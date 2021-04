Dwa kolejne satelity polskiej spółki SatRevolution trafią na orbitę

SatRevolution wysłała już na orbitę okołoziemską trzy własne nanosatelity: Światowid (2019), KRAKsat (2019) oraz AMICal Sat (2020). Tym razem, w ramach rozbudowy konstelacji, spółka umieści na orbicie urządzenia STORK-4 i STORK-5. Każdy z nich zawiera urządzenia optyczne pozwalające wykonać wielospektralne zdjęcia z rozdzielczością do 5 metrów. Pozyskany materiał będzie następnie przetwarzany w czasie rzeczywistym w rozwiązaniu Space Edge Zero. W kolejnych miesiącach konstelacja satelitów SatRevolution zostanie powiększona o następne cztery.

Założeniem misji SatRevolution jest dostarczanie użytecznych komercyjnie danych. Stąd wybór urządzeń Space Edge Zero (SEZ), które umożliwiają przetwarzanie zebranych informacji jeszcze w satelicie, a nie dopiero na Ziemi. Dzięki temu SatRevolution będzie w stanie dostarczyć klientom przetworzone dane z obserwacji Ziemi, w sposób szybki i niedrogi. Obrazy satelitarne są pomocne przy podejmowaniu różnego typu i wagi decyzji przestrzennych. Sam rynek tych zdjęć jest wart około 12 mld dolarów i bardzo dynamicznie się rozwija. Branże wykorzystujące zdjęcia satelitarne to między innymi obronność, rolnictwo oraz usługi komunalne czy finansowe.

Misja realizowana będzie w IV kwartale 2021 roku, a także przez cały następny rok. Aktualnie trwają procesy integrowania urządzeń Space Edge Zero z satelitami SatRevolution.

To kolejna nasza inicjatywa podjęta we współpracy z partnerami technologicznymi. W ten sposób konsekwentnie realizujemy założenia strategiczne spółki, której jednym z głównych celów jest szybka komercjalizacja wyników badań oraz ekspansja na globalnym rynku. Pracujemy intensywnie, by w perspektywie kilku lat uzyskać status globalnego lidera pośród operatorów satelitów EO (Earth observation), co naturalnie przełoży się na wzrost przychodów spółki. Obrazy, które zostaną zebrane podczas trwania misji, będą miały zastosowanie w branży rolniczej oraz energetycznej w Polsce, Stanach Zjednoczonych a także w innych krajach.