NASA i Lego prezentują model wahadłowca Discovery i Teleskopu Hubble'a. Są śliczne!

Z klocków Lego się nie wyrasta. Dowodem na to jest zestaw opracowany przy współpracy z NASA z okazji 31. rocznicy wyniesienia na orbitę Teleskopu Hubble'a, która przypada na 24 kwietnia. Myślę, że i bez rocznicy zestaw przykułby moją uwagę.

NASA i Lego opracowali wspólnie modele w skali 1:70 promu kosmicznego Discovery, razem z Teleskopem Hubble'a. Wahadłowiec Discovery został ukończony w 1983 roku, a pierwszy lot odbył 30 sierpnia 1984. Jego losy splotły się ze wspaniałym teleskopem w roku 1990. Dokładnie 24 kwietnia Discovery wyniósł Teleskop Hubble'a na orbitę okołoziemską (misja STS-31). 20 maja Teleskop zarejestrował „pierwsze światło”, a konkretnie zdjęcie gromady otwartej NGC 3532. Z Teleskopem Hubble'a było trochę problemów, ale mimo wszystko aparat ten rozpoczął nową erę badań przestrzeni kosmicznej.

Zobacz: Konsola NES w wersji LEGO wraz z telewizorem - również z klocków LEGO

Wróćmy do zestawu Lego. Ma on 2354 elementy i zdecydowanie nie jest kierowany do dzieci. Projektanci zadbali o najmniejsze szczegóły. Nie tylko można schować teleskop w ładowni lub wyjąć go na wysięgniku. Działają także drzwi ładowni, urządzenia pomagające w lądowaniu, sterownik, jest też sterownia i miejsca dla załogi. Skala modelu pozwoliła zachować zaskakująco dużo szczegółów.

Model będzie można kupić od 1 kwietnia. W Polsce będzie kosztował 799,99 zł. Jeśli szukasz czegoś tańszego, przypominam, że Lego ma w ofercie także model ISS (16+) za mniej niż 400 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lego, NASA

Źródło tekstu: Lego