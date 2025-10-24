Apple z gigantyczną karą. Musi zapłacić równowartość 2 miliardów dolarów

Apple właśnie może mocno żałować Brexitu. Ledwie w ubiegłym roku Komisja Europejska nałożyła na Apple 1,84 miliarda euro kary za nadużywanie swojej dominującej pozycji na rynku aplikacji na jej platformy mobilne jak iOS i iPad OS. Teraz zaś, pod koniec 2025 roku scenariusz ten niejako został powtórzony, chociaż w znacznie innych okolicznościach, jednak przyczyna pozostała ta sama.

Apple z gigantyczną karą

Poszło o ceny aplikacji w App Store. Te do najniższych nie należą i ma to być wina Apple i jego gigantycznej, 30-procentowej marży. Rachel Kent wniosła pozew przeciwko Apple w imieniu 20 milionów użytkowników iPhone i iPadów w Wielkiej Brytanii. Sprawa ciągnęła się dość długo, aż ostatecznie Brytyjski Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji orzekł winę giganta.