Apple z gigantyczną karą. Musi zapłacić równowartość 2 miliardów dolarów

A dokładniej 1,5 miliarda funtów brytyjskich. Wszystko z powodu jednego z największych pozwów zbiorowych w branży, jak nie na świecie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:04
0
Apple właśnie może mocno żałować Brexitu. Ledwie w ubiegłym roku Komisja Europejska nałożyła na Apple 1,84 miliarda euro kary za nadużywanie swojej dominującej pozycji na rynku aplikacji na jej platformy mobilne jak iOS i iPad OS. Teraz zaś, pod koniec 2025 roku scenariusz ten niejako został powtórzony, chociaż w znacznie innych okolicznościach, jednak przyczyna pozostała ta sama.

Apple z gigantyczną karą

Poszło o ceny aplikacji w App Store. Te do najniższych nie należą i ma to być wina Apple i jego gigantycznej, 30-procentowej marży. Rachel Kent wniosła pozew przeciwko Apple w imieniu 20 milionów użytkowników iPhone i iPadów w Wielkiej Brytanii. Sprawa ciągnęła się dość długo, aż ostatecznie Brytyjski Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji orzekł winę giganta.

Tym samym wedle wstępnych ustaleń każdy z użytkowników iPhone i iPada w Wielkiej Brytanii otrzyma około 75 funtów odszkodowania. Należy jednak podkreślić, że wysokość ta nie została jeszcze ustalona i dopiero w przyszłym miesiącu zajmą się tym stosowne organy. 

telepolis
Zródła zdjęć: Arkadiusz Bała / TELEPOLIS
Źródła tekstu: TechSpot