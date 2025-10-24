Apple z gigantyczną karą. Musi zapłacić równowartość 2 miliardów dolarów
A dokładniej 1,5 miliarda funtów brytyjskich. Wszystko z powodu jednego z największych pozwów zbiorowych w branży, jak nie na świecie.
Apple właśnie może mocno żałować Brexitu. Ledwie w ubiegłym roku Komisja Europejska nałożyła na Apple 1,84 miliarda euro kary za nadużywanie swojej dominującej pozycji na rynku aplikacji na jej platformy mobilne jak iOS i iPad OS. Teraz zaś, pod koniec 2025 roku scenariusz ten niejako został powtórzony, chociaż w znacznie innych okolicznościach, jednak przyczyna pozostała ta sama.
Apple z gigantyczną karą
Poszło o ceny aplikacji w App Store. Te do najniższych nie należą i ma to być wina Apple i jego gigantycznej, 30-procentowej marży. Rachel Kent wniosła pozew przeciwko Apple w imieniu 20 milionów użytkowników iPhone i iPadów w Wielkiej Brytanii. Sprawa ciągnęła się dość długo, aż ostatecznie Brytyjski Trybunał Apelacyjny ds. Konkurencji orzekł winę giganta.
Tym samym wedle wstępnych ustaleń każdy z użytkowników iPhone i iPada w Wielkiej Brytanii otrzyma około 75 funtów odszkodowania. Należy jednak podkreślić, że wysokość ta nie została jeszcze ustalona i dopiero w przyszłym miesiącu zajmą się tym stosowne organy.