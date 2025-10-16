Kosmos

Twórca Amazona: do 2045 "miliony ludzi" będzie mieszkać w kosmosie

Założyciel Amazona, Jeff Bezos z wielkim optymizmem spogląda w przyszłość. Twierdzi, że do 2045 roku "miliony osób" będzie mieszkało w kosmosie, a roboty będą dojeżdżały do nas na Księżyc.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:46
1
Jedni milionerzy technologiczni uważają, że sztuczna inteligencja doprowadzi nas do zniszczenia miejsc pracy i końca cywilizacji, drudzy są nieco bardziej optymistyczni - wręcz przeciwnie, uważają, że doprowadzi nas ona do utopijnego świata. Jeff Bezos z pewnością należy do tej drugiej grupy. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Podczas wydarzenia Italian Tech Week 2025, założyciel Amazona i Blue Origin, powiedział wyraźnie, że postęp technologiczny niesie wiele powodów do optymizmu. Jak widać, można, a nawet trzeba patrzeć na świat przez "różowe okulary". 

Będziemy mieszkali na Księżycu, a roboty będa za nas pracowały

Wierzę, że w ciągu najbliższych dekad w kosmosie będą żyły miliony ludzi. Właśnie tak szybko się to przyspieszy. Będą tam mieszkać głównie dlatego, że tego będą chcieli. A jeśli zajdzie potrzeba wykonania jakiejś pracy na powierzchni Księżyca lub gdziekolwiek indziej, będziemy mogli wysłać do niej roboty, co będzie o wiele bardziej opłacalne niż wysyłanie ludzi.

twierdzi Jeff Bezos. 

Trzeba przyznać, że wizja Bezosa jest nadzwyczaj optymistyczna. Ale nie on pierwszy przewiduje, że w niedalekiej przyszłości ludzie będą mogli ubiegać sie o pracę i kredyt hipoteczny z innej planety. Podobne przewidywania mają także Elon Musk i Sam Altman. 

Prezes OpenAI, Altman twierdzi, że za 10 lat absolwenci uczeli będą pracowali na zupełnie nowym, ekscytującym etacie w kosmosie. Twórca ChatGPT nawet im tego zazdrości, bo jego pierwsza praca była w porównaniu z dzisiejszymi możliwościami dość "nudna". 

Elon Musk z kolei, jest przekonany, że ludzie pojawią się na Marsie już w 2028 roku, a bezzałogowe rakiety SpaceX rozpoczną starty już w roku przyszłym. 

Image
telepolis
Jeff Bezos liczba osób w kosmosie eksploracja kosmosu największa zagadka kosmosu
Zródła zdjęć: FotoField / Shutterstock
Źródła tekstu: fortune.com