Twórca Amazona: do 2045 "miliony ludzi" będzie mieszkać w kosmosie

Jedni milionerzy technologiczni uważają, że sztuczna inteligencja doprowadzi nas do zniszczenia miejsc pracy i końca cywilizacji, drudzy są nieco bardziej optymistyczni - wręcz przeciwnie, uważają, że doprowadzi nas ona do utopijnego świata. Jeff Bezos z pewnością należy do tej drugiej grupy.

Podczas wydarzenia Italian Tech Week 2025, założyciel Amazona i Blue Origin, powiedział wyraźnie, że postęp technologiczny niesie wiele powodów do optymizmu. Jak widać, można, a nawet trzeba patrzeć na świat przez "różowe okulary".

Będziemy mieszkali na Księżycu, a roboty będa za nas pracowały

Wierzę, że w ciągu najbliższych dekad w kosmosie będą żyły miliony ludzi. Właśnie tak szybko się to przyspieszy. Będą tam mieszkać głównie dlatego, że tego będą chcieli. A jeśli zajdzie potrzeba wykonania jakiejś pracy na powierzchni Księżyca lub gdziekolwiek indziej, będziemy mogli wysłać do niej roboty, co będzie o wiele bardziej opłacalne niż wysyłanie ludzi. twierdzi Jeff Bezos.

Trzeba przyznać, że wizja Bezosa jest nadzwyczaj optymistyczna. Ale nie on pierwszy przewiduje, że w niedalekiej przyszłości ludzie będą mogli ubiegać sie o pracę i kredyt hipoteczny z innej planety. Podobne przewidywania mają także Elon Musk i Sam Altman.

Prezes OpenAI, Altman twierdzi, że za 10 lat absolwenci uczeli będą pracowali na zupełnie nowym, ekscytującym etacie w kosmosie. Twórca ChatGPT nawet im tego zazdrości, bo jego pierwsza praca była w porównaniu z dzisiejszymi możliwościami dość "nudna".