Kosmos

Historyczne zdjęcie z powierzchni Marsa. Zadanie zostało wykonane

Łazik Perseverance na chwilę zmienił swój główny cel. Porzucił badanie powierzchni Marsa, aby zrobić ważne zdjęcie. Udało się.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:17
0
W lutym 2021 roku Łazik Perseverance wylądował na Marsie.

W lutym 2021 roku Łazik Perseverance wylądował na Marsie. Od tamtego czasu badana powierzchnię Czerwonej Planety w poszukiwaniu śladów wody, a tym samym istniejącego kiedyś tam życia. Chociaż to jego główny cel, to na chwilę podjął się innego zadania. Wykonał ważne, wręcz historyczne zdjęcie.

Marsjańskie zdjęcie

W ostatnich dniach Łazik Perseverance skierował swój wzrok na marsjańskie niebo. Jego celem było uchwycenie komety 3I/ATLAS, która właśnie przelatuje przez Układ Słoneczny.

Obiekt od początku budził duże zainteresowanie. Niektórzy wręcz twierdzili, że zachowuje się dziwnie i może to być sonda lub statek obcej cywilizacji. Jednak naukowcy z NASA szybko rozwali wszelkie wątpliwości. 3I/ATLAS to kometa. Trochę nietypowa, ale to w pełni naturalny obiekt.

Łazik Perseverance wykonał swoje zadanie. Naukowcy muszą to jeszcze w pełni potwierdzić, ale wygląda na to, że udało 4 października mu się uchwycić kometę na dwóch zdjęciach.

Kometa 3I/ATLAS jest bacznie obserwowana przez naukowców. Wzrok na nią skierował nie tylko Perseverance, ale również Kosmiczne Teleskopy Hubble'a oraz Webba. Swoje obserwacje prowadzi również Europejska Agencja Kosmiczna za sprawą sond Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter, a także sondy JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer).

