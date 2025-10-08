Historyczne zdjęcie z powierzchni Marsa. Zadanie zostało wykonane

W lutym 2021 roku Łazik Perseverance wylądował na Marsie. Od tamtego czasu badana powierzchnię Czerwonej Planety w poszukiwaniu śladów wody, a tym samym istniejącego kiedyś tam życia. Chociaż to jego główny cel, to na chwilę podjął się innego zadania. Wykonał ważne, wręcz historyczne zdjęcie.

Marsjańskie zdjęcie

W ostatnich dniach Łazik Perseverance skierował swój wzrok na marsjańskie niebo. Jego celem było uchwycenie komety 3I/ATLAS, która właśnie przelatuje przez Układ Słoneczny.

Obiekt od początku budził duże zainteresowanie. Niektórzy wręcz twierdzili, że zachowuje się dziwnie i może to być sonda lub statek obcej cywilizacji. Jednak naukowcy z NASA szybko rozwali wszelkie wątpliwości. 3I/ATLAS to kometa. Trochę nietypowa, ale to w pełni naturalny obiekt.

Łazik Perseverance wykonał swoje zadanie. Naukowcy muszą to jeszcze w pełni potwierdzić, ale wygląda na to, że udało 4 października mu się uchwycić kometę na dwóch zdjęciach.