Obcy statek czy kometa? Naukowcy w pełni skupieni na tajemniczym obiekcie

3I/ATLAS to tajemniczy obiekt, który zbliża się do Układu Słonecznego, a w sumie już się w nim znajduje. Kontrowersyjny prof. Avi Loeb z Harvardu przekonywał, że może to być statek obcych. Jednak naukowcy obalili jego sensacyjne teorie. Ich zdaniem to kometa, nietypowa, ale jednak kometa. Chociaż nie stanowi dla nas zagrożenia, to ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) zamierza ją bacznie obserwować.

Dalsza część tekstu pod wideo

Tajemniczy obiekt w naszym układzie słonecznym

3I/ATLAS jest bardzo nietypowym obiektem. Z pewnością wyróżnia się na tle innych komet z naszego Układu Słonecznego, ale Tom Statler z NASA przekonuje, że jest to kometa. Dowody mają jednoznacznie wskazywać, że jest to obiekt w pełni naturalny.

Kometa zbliża się do Układu Słonecznego z prędkością 209 tys. km/h. Na szczęście nie stanowi dla nas żadnego zagrożenia. Orbitę Ziemi minie w dalekiej i w pełni bezpiecznej odległości. Niestety, w najbliższym punkcie będzie znajdować się w momencie, w którym zostanie zasłonięta przez Słońce.

Właśnie dlatego ESA postanowiła wykorzystać swoje sondy kosmiczne. Najpierw obiektowi przyglądały się Mars Express oraz ExoMars Trace Gas Orbiter, docelowo przeznaczone do badania Czerwonej Planety. To już nastąpiło w pierwszych dniach października.