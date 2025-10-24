Snapdragon 6s Gen 4 oficjalnie. Nowość napędzi przyszłe średniaki

Nowości w Snapdragonie 6s Gen 4

Qualcomm postawił na odważny krok w swojej średniopółkowej serii. Snapdragon 6s Gen 4 będzie produkowany w nowoczesnym procesie 4 nm, co w tej klasie cenowej jest dużą nowością. Aż 36% więcej mocy CPU i do 59% szybszy układ graficzny – to liczby, które robią wrażenie.

Dalsza część tekstu pod wideo

SoC ma osiem rdzeni – cztery wydajne 2,4 GHz (bazują na chipach A720) i cztery energooszczędne 1,8 GHz (A520). Obsługuje pamięci LPDDR5x i UFS 3.1. Oznacza to lepszą wielozadaniowość, szybszy dostęp do danych i płynną pracę nawet przy wymagających zadaniach.

Nie tylko dla graczy

Snapdragon 6s Gen 4 to nie tylko surowa moc. Nowość to także technologia Snapdragon Elite Gaming, wsparcie dla wyświetlaczy FHD+ z częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz zaawansowane funkcje fotograficzne – jak zdjęcia do 200 Mpix i nagrywanie wideo w 2K HDR.

Nie zabrakło też szybkiego 5G (do 2,9 Gbps), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 i zestawu lokalizacyjnego wspierającego aż sześć systemów satelitarnych. Smartfony z tym układem będą dobrze działać także w miastach i "pod dachem", wykorzystując precyzyjne pozycjonowanie.

Dla kogo jest Snapdragon 6s Gen 4?

Snapdragon 6s Gen 4 to układ dla tych, którzy szukają przystępnych cenowo telefonów z przyspieszonym dostępem do sieci, dobrym dźwiękiem, sprawną obsługą gier i świetną jakością zdjęć. Qualcomm zapewnia sprzętową redukcję szumów przy filmowaniu, zaawansowane kodeki dźwięku i szybkie ładowanie Quick Charge 4+.

Choć nie wiemy jeszcze, które modele jako pierwsze dostaną nowy chip, mówi się o takich markach jak Xiaomi, Oppo czy Motorola. Premiera pierwszych smartfonów z Snapdragonem 6s Gen 4 to zapewne kwestia tygodni.