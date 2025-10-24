Idą święta, jest zimno a Ty masz wciąż brudne okna? Ta promocja jest dla Ciebie
Mycie okien nie musi być katorgą. Nie trzeba też kupować do tego dedykowanego robota myjącego za miliony monet. Wystarczy kilka stówek, aby mieć spokój na lata.
W myciu okien najgorsze są smugi. Zbyt wolno wytrzesz? Smuga. Zrobisz inny ruch nadgarstkiem? Smuga. Umyłeś dokładnie okno i wygląda świetnie, ale po chwili wyszło słońce? Smuga. To delikatnie mówiąc, zniechęca. Jednak istnieje rozwiązanie pod postacią myjki do okien takiej jak Karcher WV 6 1.633-752.0., którą możecie dziś kupić znacznie taniej, bo za jedyne 349 zł.
Karcher WV 6 1.633-752.0
Zacznijmy od tego, jak powstają smugi: podczas mycia okna woda z płynem pozostaje na szybie. Następnie woda odparowuje, a to, co zostanie jest widoczne w formie smug. Kluczowe jest więc wytarcie szyby do sucha, nim ta zacznie sama wysychać.
W skład zestawu wchodzą tak naprawdę dwa główne elementy: Pierwszym jest dozownik ze szmatką z mikrofibry, dzięki którym rozprowadzimy preparat czyszczący, który również jest dołączony do zestawu po szybie. Tym najważniejszym jest jednak elektryczny ściągacz, który dosłownie odkurza zalegającą wilgoć z naszego okna, dzięki czemu jest ono suche i pozbawione smug.
Warto dodać, że urządzenie to sprawdza się nie tylko przy oknach i lustrach, ale także sprawdzi się przy myciu płytek w łazience, czy kuchni. Na pojedynczym ładowaniu pozwana na umycie aż 300 metrów kwadratowych powierzchni, co oznacza, że nie ma szans, aby podczas sprzątania jednego domu nam się rozładowało, o ile nie nazywamy się Cezary Baryka. Jednak wtedy smugi to najmniejszy problem, bo wiadomo: w nocy zimno, w dzień parówa.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.