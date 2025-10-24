Idą święta, jest zimno a Ty masz wciąż brudne okna? Ta promocja jest dla Ciebie

W myciu okien najgorsze są smugi. Zbyt wolno wytrzesz? Smuga. Zrobisz inny ruch nadgarstkiem? Smuga. Umyłeś dokładnie okno i wygląda świetnie, ale po chwili wyszło słońce? Smuga. To delikatnie mówiąc, zniechęca. Jednak istnieje rozwiązanie pod postacią myjki do okien takiej jak Karcher WV 6 1.633-752.0., którą możecie dziś kupić znacznie taniej, bo za jedyne 349 zł.

Karcher WV 6 1.633-752.0

Zacznijmy od tego, jak powstają smugi: podczas mycia okna woda z płynem pozostaje na szybie. Następnie woda odparowuje, a to, co zostanie jest widoczne w formie smug. Kluczowe jest więc wytarcie szyby do sucha, nim ta zacznie sama wysychać.

W skład zestawu wchodzą tak naprawdę dwa główne elementy: Pierwszym jest dozownik ze szmatką z mikrofibry, dzięki którym rozprowadzimy preparat czyszczący, który również jest dołączony do zestawu po szybie. Tym najważniejszym jest jednak elektryczny ściągacz, który dosłownie odkurza zalegającą wilgoć z naszego okna, dzięki czemu jest ono suche i pozbawione smug.

Warto dodać, że urządzenie to sprawdza się nie tylko przy oknach i lustrach, ale także sprawdzi się przy myciu płytek w łazience, czy kuchni. Na pojedynczym ładowaniu pozwana na umycie aż 300 metrów kwadratowych powierzchni, co oznacza, że nie ma szans, aby podczas sprzątania jednego domu nam się rozładowało, o ile nie nazywamy się Cezary Baryka. Jednak wtedy smugi to najmniejszy problem, bo wiadomo: w nocy zimno, w dzień parówa.