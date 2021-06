Około 100 tys. osób domaga się, aby Jeff Bezos nie wracał z kosmosu

Jeff Bezos w lipcu poleci w kosmos. Razem z nim na orbitę wybiorą się zwycięzcy aukcji organizowanej dla fundacji Blue Origin. Niektórzy jednak nie chcą, aby szef Amazonu wrócił na Ziemię.

Na 20 lipca 2021 roku zaplanowany jest start załogowego systemu New Shepard. Na Jego pokładzie znajdą się zwycięzcy aukcji na rzecz fundacji Blue Origin oraz Jeff Bezos i jego brat Mark. Jednak nie każdy chce, aby wciąż aktualny szef Amazonu wrócił na Ziemię. Niektórzy domagają się, aby Jeffowi Bezosowi nie pozwolić na powrót na powierzchnię naszej planety.

Jeff Bezos nie wróci na Ziemię?

Powstały dwie petycje, których twórcy domagają się, aby szef Amazonu pozostał w kosmosie i nie wracał na Ziemię. Zostały one podpisane w sumie przez około 100 tys. osób. Opis tej większej jest krótki i zdradza w sumie wszystko, czym kierują się twórcy petycji:

Miliarderzy nie powinni istnieć ani na Ziemi, ani w kosmosie, ale jeśli decydują się na to drugie, to powinni tam zostać.

- czytamy w opisie jednej z petycji.

Z kolei w drugiej petycji możemy przeczytać, że Jeff Bezos jest niczym Lex Luthor i zostaje porównany do złego władcy piekieł, który dąży do globalnej dominacji. Oczywiście nie ma szans, aby szef Amazonu nie wrócił na Ziemię i wszyscy doskonale zdają sobie z tego sprawę. Petycje prawdopodobnie mają być formą sprzeciwu przeciwko warunkom pracy, panującym w Amazonie. Niedawno wyciekł też raport, według którego Bezos nie tylko nie zapłacił żadnych podatków w 2007 i 2011 roku, ale wziął nawet 4 tys. dolarów dofinansowania na swoje dziecko. To nie spodobało się wielu osobom.

Zobacz: Jeff Bezos poleci w kosmos. New Shepard wystartuje 20 lipca

Zobacz: Misja Andromeda: kolejne satelity SatRevolution polecą w kosmos

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pexels

Źródło tekstu: TechSpot