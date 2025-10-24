Nauka

Ten zegarek zmieni Twoje podejście do jedzenia. Tak twierdzi Samsung

Samsung zdołał miniaturyzować laboratoryjną technologię i umieścić ją w zegarku. Nowy Antioxidant Index mierzy poziom antyoksydantów w organizmie w zaledwie pięć sekund.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 15:53
Technologia powstała z prostej obserwacji: urządzenia do noszenia wspaniale monitorują aktywność, ale dieta pozostawała terra incognita. Droga do zmiany zajęła Samsungowi pięć lat pracy.

Dlaczego karotenoidy? Odpowiedź leży w starzeniu się

Zespół naukowców Samsunga zwrócił uwagę na antyoksydanty, konkretnie na karotenoidy. Związkami zawartymi w owocach i warzywach. Chodziło o znalezienie miernika, który powie nam coś rzeczywistego o jakości naszej diety.

Jeśli nie dbamy o równowagę antyoksydantów, w organizmie gromadzą się reaktywne formy tlenu (ROS), zwiększając ryzyko chorób serca, cukrzycy czy nowotworów.

dr Hyojee Joung z Uniwersytetu Narodowego w Seulu

Karotenoidy stanowią tu naturalne zabezpieczenie i są wiarygodnym wskaźnikiem tego, jak dużo warzyw i owoców naprawdę jemy. Pomiar był dotąd możliwy. Wymagał jednak drażliwego szpitalnego ustawienia i kosztował setki złotych. Samsung postanowił zmienić to pragmatycznie: miniaturyzować laboratorium.

Spektroskopia w pięciu gramach tytanu

Największe wyzwanie inżynierskie to przełożenie zaawansowanego pomiaru spektroskopowego na urządzenie, które mieści się na nadgarstku. Tradycyjna spektroskopia Ramana wymaga laserów i stacjonarnego sprzętu. Samsung poszedł inną drogą.

Zamiast laserów zastosował wielofalowe diody LED połączone z niestandardową matrycą fotodetektorów. To bardzo sprytne rozwiązanie. LEDy emitują szersze spektrum długości fal niż laserowe światło, ale analiza absorpcji światła przez skórę na różnych długościach fali pozwala na porównywalne wyniki.

Udało nam się zminiaturyzować technologię dzięki połączeniu spektroskopii odbiciowej z diodami LED, zachowując przy tym bardzo wysoką precyzję pomiaru.

Jinyoung Park z zespołu Digital Health w Samsung Electronics
Ten zegarek zmieni Twoje podejście do jedzenia. Tak twierdzi Samsung

Zaawansowane algorytmy na bieżąco kalibrują wyniki i redukują błędy.

Problem, który wszyscy mieli przed oczyma

Technologia musiała działać u każdego. Tego wymaga uczciwy test. Samsung zdecydował się mierzyć na opuszce palca, gdzie melanina nie fałszuje wyniku. Dociśnięcie palca w trakcie pomiaru ogranicza przepływ krwi. Minimalizuje wpływ hemoglobiny.

Ten zegarek zmieni Twoje podejście do jedzenia. Tak twierdzi Samsung

Setki uczestników testów w Samsung Medical Center dodatkowo potwierdziły: to działa niezależnie od koloru skóry.

Co nam powie Galaxy Watch8?

Antioxidant Index dzieli wynik na trzy kategorie. Bardzo niski to poniżej 50% rekomendacji WHO. Niski zawiera się między między 50 a 100%. Optymalny to z kolei więcej niż 100% wartości zalecanej. WHO rekomenduje 400 gramów owoców i warzyw dziennie.

Ten zegarek zmieni Twoje podejście do jedzenia. Tak twierdzi Samsung

Efekt nie przychodzi natychmiast. Karotenoidy gromadzą się w tkankach stopniowo. Zmiany powinny być widoczne po dwóch tygodniach zwiększonego spożycia warzyw.

Na wynik wpływa też codzienny tryb życia. Chodzi w szczególności o stres, jakość snu i - oczywiście - aktywność fizyczną. Galaxy Watch8 łączy Antioxidant Index z monitorem snu, analizą wysiłku i pomiarem Vascular Load. Razem dają one pełny obraz zdrowia użytkownika.

Nowy punkt odniesienia dla nauki

Takie sensory mogą wspierać użytkowników w budowaniu zdrowych nawyków – przypominać o codziennym spożywaniu owoców i warzyw, co w dłuższej perspektywie może pomóc zapobiegać chorobom przewlekłym.

prof. Yoonho Choi z Samsung Medical Center

Wygląda na to, że Samsung zrobił nie tylko modny gadżet. To również narzędzie, które może stać się punktem odniesienia dla przyszłych badań naukowych. Antyoksydanty to wciąż nowy teren badawczy. Precyzyjny pomiar był tu dużym problemem.

