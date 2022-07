T-Mobile tworzy dom bez ograniczeń: Magenta Dom

T-Mobile zapytał klientów, jakiej oferty oczekują i taką właśnie ofertę przygotował. Czego zatem oczekują Polacy? Elastyczności, braku limitów i prostoty. Chętnie decydują się również na zakup pakietu wszystkich potrzebnych usług u jednego operatora. Magenta Dom od T-Mobile to odpowiedź na te potrzeby, jakiej jeszcze na rynku w T-Mobile nie było.

Magenta Dom to dom bez limitów

Magenta Dom ma wszystko, czego potrzebuje Twój dom. Po pierwsze masz tu najlepszy dostęp do internetu, o jakim możesz marzyć: światłowód (FTTH). Światłowód T-Mobile dociera do 5 mln gospodarstw domowych w Polsce i wszyscy w zasięgu będą mogli skorzystać z nowej oferty. W pakiecie znajduje się łącze o przepustowości do 300 Mb/s.

Limity muszą odejść, więc w pakiecie Magenta Dom znalazł się abonament komórkowy bez limitów. Rozmawiaj, SMS-uj i MMS-uj ile chcesz, w Polsce i w roamingu UE. Do tego dostaniesz internet w telefonie bez limitu pobierania danych, z prędkością do 30 Mb/s. Oczywiście w tym momencie możesz skorzystać z możliwości dokupienia kolejnego abonamentu dla kogoś z rodziny. Cena to 45 zł (25 zł z rabatem Korzyści dla domu).

Sercem każdego domu jest salon, a w nim nie może zabraknąć rozrywki na najwyższym poziomie. Magenta Dom zadba także o to, bo w ofercie znajdziemy nowość od T-Mobile – pakiety TV. W ofercie jest aż 130 kanałów, dostępnych przez rok w cenie 95 zł. Potem możesz wybrać, za ile kanałów chcesz płacić… i możesz to zmieniać co miesiąc w aplikacji Mój T-Mobile! Żadnego czekania do końca umowy i żadnych haczyków.

Po okresie promocyjnym dostępne są 3 pakiety do wyboru:

Pakiet S (60 kanałów) za 95 zł – Tu znajdziesz wszystkie kanały dostępne w telewizji naziemnej, regionalne, a także dodatkowe kanały rozrywkowe (Eska, TTV i inne), dla dzieci (m.in. Nickolodeon), filmowe (Paramount, Fox, Comedy Central) i informacyjne (w tym Ukraina24, DW).

– Tu znajdziesz wszystkie kanały dostępne w telewizji naziemnej, regionalne, a także dodatkowe kanały rozrywkowe (Eska, TTV i inne), dla dzieci (m.in. Nickolodeon), filmowe (Paramount, Fox, Comedy Central) i informacyjne (w tym Ukraina24, DW). Pakiet M (110 kanałów) za 120 zł – Dodaje kanały Polsatu, TVN24, paletę programów edukacyjnych i przyrodniczych (Discovery, BBC Earth), filmowe (Fox Comedy, Comedy Central Extra) i jeszcze kilkanaście kanałów muzycznych i rozrywkowych.

– Dodaje kanały Polsatu, TVN24, paletę programów edukacyjnych i przyrodniczych (Discovery, BBC Earth), filmowe (Fox Comedy, Comedy Central Extra) i jeszcze kilkanaście kanałów muzycznych i rozrywkowych. Pakiet L (130 kanałów) za 145 zł – Ostatnie 20 kanałów to pozycje niemal luksusowe. To tu znajdziesz kanały HBO, BBC, Eleven Sports, oraz Disneya.

Cały rok rozrywki za 95 zł

Dodatkowo T-Mobile dołączył do oferty pakiet „Rozrywka bez Ograniczeń”, także bez dodatkowych opłat przez pierwszy rok korzystania. Ten pakiet pozwala co miesiąc używać z jednej z czterech usług: TIDAL z muzyką w jakości CD, Legimi z książkami i audiobookami, HBO Max i Eleven Sports. Usługę możesz zmienić co miesiąc. Jakby tego było mało, na rok dostaniesz też dostęp do usługi Player.

To dostatecznie dużo czasu, by spróbować wszystkiego i wybrać to, co jest Ci najbardziej potrzebne w danej chwili. To Ty decydujesz, jak skroisz sobie ofertę, by idealnie pasowała do potrzeb Twojej rodziny. Jest więc tak, jak wymarzyli sobie klienci T-Mobile. Oferta jest elastyczna i nie wiąże nikogo na długie lata. Przy tym zawiera wszystko, co jest potrzebne w domu, biurze i miejscu spotkań – tak się składa, że to często te same cztery ściany. Co ważne, wszystkie operacje zmiany pakietów możesz wykonać w aplikacji mobilnej Mój T-Mobile.

Jeśli masz już abonament telefoniczny w T-Mobile, możesz dokupić pakiet Magenta Dom z rabatem Korzyści dla domu wysokości 20 zł. Możesz też rozbudować swój domowy ekosystem, korzystając z rabatów Korzyści dla domu, dokładając kolejne abonamenty i urządzenia. Cennik jest przejrzysty i nie ma tu dodatkowych warunków, dopisanych drobnym druczkiem. T-Mobile dopiął swego – ma pionierską ofertę konwergentną.

Z nowej oferty Magenta Dom możesz skorzystać od 4 lipca 2022. Jest dostępna w internetowych kanałach sprzedaży i w salonach T-Mobile. Zobacz, jakie to proste!

Zobacz: 1200 GB za darmo. T-Mobile przypomina o ofercie

Ach ten dekoder z Android TV…

Jeśli jeszcze masz wątpliwości, że T-Mobile stara się zadowolić klientów, poczytaj o dekoderze, który możesz mieć za 1 zł. To autorski projekt, produkowany tylko dla tego operatora. To, że można na nim oglądać telewizję, to zaledwie ułamek jego możliwości.

Na dekoderze T-Mobile możesz też zapisać do 100 godzin materiałów do oglądania później, przy czym nie musisz do tego siadać przed telewizorem. Programy i seriale będą dostępne na dowolnym urządzeniu dzięki zapisowi w chmurze i będą przechowywane do 180 dni od daty emisji. Jeśli przegapisz jakiś odcinek, też nic nie szkodzi – możesz oglądać programy emitowane do 7 dni wstecz. Jeśli ktoś z rodziny przekona Cię do oddania pilota, też nic nie szkodzi. Dokończysz oglądanie na telefonie lub tablecie.

Skoro o pilocie mowa, dekoder możesz wrzucić do szafki i o nim zapomnieć – pilot ma połączenie Bluetooth i wcale nie musisz nim celować w dekoder.

Największą gratką jest system operacyjny na dekoderze. To Android TV, tak samo, jak na smart TV czy przystawkach multimedialnych. Oznacza to, że możesz zainstalować na nim swoje ulubione aplikacje, korzystać z różnych platform VoD i muzycznych, a nawet grać w gry. Nic nie stoi na przeszkodzie, by podłączyć kontroler Bluetooth i streamować gry z Google Stadia. Sklep Google Play stoi otworem. Dekoder będzie też odbiornikiem Chromecast. Czy mogło być lepiej?

Artykuł powstał przy współpracy z T-Mobile Polska.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne