Canal+ Online z dużą zniżką. Filmy i seriale można oglądać taniej

Z okazji zbliżającego się Czarnego Piątku Canal+ przygotował ciekawą promocję na swoją usługę stremingową. Przez tydzień można zdobyć pakiet Seriale i Filmy w znacznie niższej cenie. Są dwie opcje do wyboru.

Canal+ Online to serwis oferujący filmy i seriale w trybie VOD oraz dostęp do kanałów telewizyjnych przez Internet. W ramach oferty przygotowanej z okazji zbliżającego się święta wyprzedaży, czyli Black Friday 2022, z platformy można skorzystać w niższej cenie.

Czarnopiątkowa oferta Canal+ trwa do 28 listopada 2022 roku. Do tego czasu można zakupić pakiet Canal+ Seriale i Filmy w promocji. Do wyboru są dwie opcje:

2 miesiące subskrypcji w cenie jednego. Płacąc za pierwszy miesiąc 29 zł, drugi miesiąc subskrypcji otrzymamy za darmo.

6 miesięcy subskrypcji ze zniżką 50%. W tej opcji od razu płacimy za 6 miesięcy subskrypcji Canal+ Online, płacąc za to 87 zł. Normalna cena za pół roku korzystania z pakietu Canal+ Seriale i Filmy wynosi 174 zł.

Pakiet Canal+ Seriale i Filmy obejmuje następujące kanały telewizyjne online:

Canal+ Premium,

Canal+ Film,

Canal+ Dokument,

Canal+ Family,

Canal+ Seriale,

Canal+ Domo,

Canal+ Kuchnia,

Ale kino+,

Novelas+,

MiniMini+.

teleToon+,

Planete+.

Źródło zdjęć: Robert Plociennik / Shutterstock.com, Canal+

Źródło tekstu: Canal+