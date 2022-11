TVP 4K z problemami. Widzowie skarżą się na jakość transmisji z Kataru

Na kanale TVP 4K można oglądać transmisje z piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Okazuje się, że nie wszystko działa tu tak, jak powinno.

Na czas Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które w minioną niedzielę (20 listopada 2022 roku) rozpoczęły się w Katarze, uruchomiony został kanał TVP 4K. Jego celem jest umożliwienie obejrzenia tego, co dzieje się na katarskich stadionach, w wysokiej jakości. Widzowie jednak narzekają, że z tą jakością jest coś nie tak.

Teoretycznie wszystko powinno być OK. Kanał TVP 4K, dostępny między innymi dla subskrybentów takich platform, jak Canal+, Orange, Vectra, Multimedia Polska czy Inea, nadaje przez satelitę z szybkością 19,4 Mb/s oraz naziemnie z szybkością około 20 Mb/s. Jednak w przeciwieństwie do transmisji w jakości 4K dostarczanych przez zagranicznych nadawców, na przykład Rai 4K, oferta polskiej telewizji publicznej pozostawia wiele do życzenia.

Już podczas meczu inaugurującego Mistrzostw Świata, w którym gospodarze zmierzyli się z reprezentacją Ekwadoru, TVP 4K uraczyło widzów problemami technicznymi. Zdarzały się momenty bez dźwięku, a gdy ten się pojawił, był źle zsynchronizowany z obrazem. Niektórym widzom przeszkadzał również kolorowy pasek na środku ekranu. Zauważono również, że niektóre urządzenia wyświetlają obraz lekko zaciemniony lub zamglony. Nie bez problemów odbyła się transmisja poniedziałkowego meczu Holandii z Senegalem.

Co ciekawe, opisywane powyżej problemy nie wystąpiły na kanałach TVP 1 i TVP Sport w jakości HD. Część widzów rezygnowała więc z jakości 4K na rzecz tej niższej. A jak to u Was wygląda? Dajcie znać w komentarzach.

