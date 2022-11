Mistrzostwa Świata Katar 2022. Gdzie i jak oglądać online?

Już w najbliższą niedzielę (20 listopada) rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Jak i gdzie obejrzymy mundial? Transmisje będą nadawane między innymi w rozdzielczości 4K.

W tym tygodniu rozpoczynają się Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Pierwszy mecz zostanie rozegrany już w niedzielę (20 listopada) o godzinie 17:00 czasu polskiego. Zmierzą się w nim gospodarze (Katar) z Ekwadorem. W turnieju bierze też udział polska reprezentacja, która w grupie zmierzy się z Argentyną, Meksykiem i Arabią Saudyjską.

Gdzie i jak obejrzeć mundial 2022?

Prawa do transmisji wykupiła Telewizja Polska. Oznacza to, że właśnie na kanałach państwowego nadawcy obejrzymy wszystkie mecze Mistrzostw Świata 2022 w Katarze. Te będą nadawane na kanałach TVP1, TVP2, TVP Sports oraz TVP 4K. Ten ostatni dołącza właśnie do oferty kilku operatorów.

Kanał TVP 4K, na którym będą transmitowane mecze Mistrzostw Świata 2022, trafi do oferty platformy Canal+. Oprócz tego z Telewizją Polską dogadali się także Toya (w najniższym pakiecie) oraz Vectra, w tym także Multimedia Polska (dla wszystkich, którzy mają techniczną możliwość odbioru kanałów 4K) - informują Wirtualne Media.

Telewizja Polska cały czas rozmawia o udostępnieniu kanału TVP 4K z Polsat Box, Netią oraz UPC Polska, ale wkrótce powinniśmy spodziewać się komunikatów o nawiązaniu współpracy. Kanał TVP 4K jest oferowany operatorom za opłatą. Poza tym można go oglądać w ramach multipleksu MUX-6.

Oprócz kanałów TVP1, TVP2, TVP Sport i TVP 4K wszystkie mecze Mistrzostw Świata 2022 obejrzymy również w internecie, na stronie TVP Sport. Mecze Polaków odbędą się w dniach:

Polska — Meksyk (20 listopada, godz. 17:00)

Polska — Arabia Saudyjska (26 listopada, godz. 14:00)

Polska — Argentyna (30 listopada, godz. 20:00)

