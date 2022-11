Ruszył Netflix z reklamami. To musisz wiedzieć

Netflix w końcu uruchomił długo zapowiadany najtańszy pakiet z reklamami. Znamy jego cenę oraz długość materiałów promocyjnych.

Netflix oficjalnie uruchomił nowy, najtańszy pakiet z reklamami. Ten co prawda na razie nie działa w Polsce, ale to pewnie kwestia czasu, więc warto wcześniej wiedzieć, co dokładnie oferuje. Na ten moment Netflix z reklamami działa między innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy we Włoszech.

Ile kosztuje Netflix z reklamami?

Nowy pakiet, który ma być najtańszym w ofercie Netflixa, kosztuje 6,99 dolarów miesięcznie. Według aktualnego, wysokiego kursu amerykańskiej waluty, to ponad 33 zł miesięcznie, więc więcej niż kosztują HBO Max czy Disney+. Już samo to może budzić duże wątpliwości co do opłacalności Netflixa z reklamami.

Serwis zapewnia, że bloki reklamowe będą miały od 15 do 30 sekund i będą wyświetlane przed filmem lub serialem oraz w trakcie ich trwania. W sumie długość bloków promocyjnych nie ma przekroczyć czasu 4-5 minut na każdą godzinę oglądania. Całkiem sporo, jak na mój gust.

Co ważne, pakiet z reklamami działa podobnie, jak wcześniej najniższy, co oznacza jakość 720p orz brak możliwości pobierania filmów i seriali do pamięci danego urządzenia, aby obejrzeć je offline. Poza tym niektóre treści — ze względów licencyjnych — w tym pakiecie nie będą w ogóle dostępne (Netflix ma nad tym pracować).

Nie wiemy, kiedy Netflix z reklamami zacznie działać w Polsce i czy w ogóle to nastąpi, ale to prawdopodobnie kwestia czasu. Biorąc pod uwagę cenę i ograniczenia, nie sądzę, aby cieszył się on dużym zainteresowaniem.

