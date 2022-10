Współdzielisz konto na Netflix? Wiemy, kiedy zapłacisz więcej

Koniec z darmowym i swobodnym współdzieleniem kont na Netflixie. Serwis ujawnił, kiedy zamierza wprowadzić opłaty za dodatkowych użytkowników.

Wiele osób współdzieli konto na Netflixie czy to ze znajomymi, czy też członkami rodziny. W ten sposób kilka gospodarstw składa się na abonament, dzięki czemu comiesięczna opłata jest dużo niższa. Chociaż jest to niezgodne z regulaminem serwisu, to Netflix początkowo z tym nie walczył. Jednak koniec Eldorado. Nadchodzą dodatkowe opłaty.

Opłata za współdzielenie konta Netflix

Netflix, w najnowszym raporcie finansowym do swoich udziałowców, ujawnił, kiedy zamierza wprowadzić opłatę za współdzielenie konta. Z listu wynika, że stanie się to już na początku 2023 roku. Niestety, nie znamy szczegółów, chociaż warto pamiętać, że podobny mechanizm był już testowany w kilku państwach. Wysokość dodatkowej opłaty za każdego użytkownika spoza gospodarstwa domowego zależała od danego kraju, ale wynosiła mniej więcej 3 dolary.

W jaki sposób Netflix będzie wykrywał użytkowników spoza naszego gospodarstwa domowego? Ma na to kilka sposobów. Podstawowy to oczywiście adres IP. Serwis przewiduje możliwość wyjechania, np. na wakacje i korzystanie z jego oferty na telefonie, tablecie lub laptopie, ale w takim wypadku ograniczenie wynosi 2 tygodnie. Musi to być też nowe miejsce, z którego nie korzystaliśmy z Netflixa w ciągu ostatnich 12 miesięcy. A tak przynajmniej było w krajach, gdzie serwis przeprowadzał testy opłat za współdzielenie konta.

Możliwość współdzielenia konta na Netflixie w Chile, Peru i Argentynie, bo między innymi tam było to testowane, zależała też od wykupionego abonamentu. W Basic była możliwość dodania tylko jednego dodatkowego gospodarstwa, w Standard dwóch, a w najwyższym pakiecie Premium maksymalnie trzech. Jednak nie oznacza to, że finalnie Netflix zdecyduje się na takie rozwiązanie, chociaż jest na to duża szansa. Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów.

Zobacz: Netflix z reklamami nadchodzi. Znamy oficjalną cenę

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Studio R3 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: PCMag