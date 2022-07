Netflix. Współdzielisz konto, to zapłacisz więcej

Dodatkowe opłaty za współdzielenie konta na Netflixie to już nie kwestia "czy", ale bardziej "kiedy". Serwis testuje nowe opłaty w kilku państwach.

Netflix wprowadzi dodatkowe opłaty za współdzielenie konta z innymi osobami. To już niemal pewne, bowiem testy takiej funkcji rozpoczęły się w kilku państwach, a teraz dołączają do nich kolejne. Opłata nie jest wysoka i nadal współdzielenie konta będzie bardziej opłacalne niż wykupienie osobnych abonamentów, ale i tak podejrzewam, że dla wielu użytkowników będzie to oznaczało rozstanie z platformą streamingową.

Jak działa współdzielenie konta Netflix?

Nowe państwa, w których przeprowadzane są testy to: Argentyna, Gwatemala, Honduras, Salwador oraz Dominikana. Tamtejsi użytkownicy mogą dodać swój jeden, główny dom, w którym korzystanie z platformy na wszystkich urządzeniach nie jest dodatkowo płatne.

Nawet wyjazd na wakacje, o ile korzystamy z tych samy telefonów czy laptopów, nie jest problemem, chociaż tutaj jest 2-tygodniowe ograniczenie. Dodatkowo musi to być nowe miejsce, z którego dany użytkownik nie korzystał z Netflixa w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wtedy nie trzeba płacić.

Problem pojawia się w momencie, w którym na naszym koncie ktoś korzysta z Netflixa w innym domu. Serwis na stronie wsparcia technicznego wyjaśnia, że lokacja wykrywa na kilka sposobów. Pod uwagę brane są między innymi: adres IP, ID urządzenia oraz aktywność na koncie. W momencie wykrycia innego domu nie obejdzie się bez dodatkowej opłaty.

Ile to kosztuje?

Ceny różnią się w zależności od państwa. Już wcześniej podobna opłata pojawiła się w Chile, Peru i na Kostaryce. Tam wynosi ona od 2 do 3 dolarów. W przypadku nowych krajów jest trochę taniej, bowiem Argentyńczycy muszą zapłacić równowartość zaledwie 1,2 dolara. Jednak Netflix uprzedza, że standardowo dodatkowy dom będzie kosztował 2,99 dolarów, czyli według aktualnego kursu około 14 zł.

Co ważne, istnieje tutaj również ograniczenie w zależności od wykupionego pakietu. W abonamencie Basic możliwe jest dodanie tylko jednego dodatkowe domu, w Standard dwóch, a w najwyższym pakiecie Premium maksymalnie trzech.

Wydaje się, że dodatkowa opłaca za współdzielenie konta to już tylko kwestia czasu. Na razie nie wiemy, kiedy miałaby pojawić się również w Polsce.

