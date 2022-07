HBO MAX może kosztować mniej. Zobacz, co trzeba zrobić

Normalna cena miesięcznej subskrypcji w serwisie HBO Max wynosi 29,99 zł. Jednak osoby, które nie załapały się na promocję z ceną 19,99 zł za miesiąc wciąż mogą płacić mniej. Wystarczy, że zapłacą z góry za cały rok. W takim przypadku opłata za 12 miesięcy wyniesie 234,99 zł, co w przeliczeniu na miesiąc da kwotę około 19,58 zł.

Jak możemy się dowiedzieć ze strony pepper.pl, roczna subskrypcja HBO max może być jeszcze tańsza. Opcja taka jest skierowana do użytkowników, którzy zrezygnowali z HBO MAX. Autor wpisu informuje, ze otrzymał w tej sprawie wiadomość z kodem oferty za 179,95 zł za rok, z możliwością skorzystania do 31 marca 2023 roku. Treść wiadomości była następująca:

Oferta ważna od 1 kwietnia 2022 r., dostępna tylko dla osób, które były abonentami usługi oznaczonej jako HBO Max i nieposiadających już aktywnej subskrypcji. Oferta dostępna tylko na stronie hbomax.com. Uprawnieni, byli abonenci HBO Max, którzy skorzystają z tej oferty promocyjnej, otrzymają zniżkę równą pięćdziesięciu procent (50%) wartości miesięcznego abonamentu HBO Max za okres 12 miesięcy. CENA SUBSKRYPCJI ZA CAŁY OKRES 12 MIESIĘCY WRAZ ZE ZNIŻKĄ ZOSTANIE POBRANA W MOMENCIE SKORZYSTANIA Z OFERTY. Aby zasubskrybować HBO Max, musisz mieć ukończone 18 lat. Aby skorzystać z tej oferty, należy użyć kodu promocyjnego najpóźniej do 31 marca 2023 r. Jeżeli skorzystasz z oferty, wyrażasz zgodę na uzyskanie natychmiastowego dostępu do HBO Max i utratę prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zakupu subskrypcji oraz uzyskania zwrotu pieniędzy. Po wygaśnięciu 12-miesięcznego okresu subskrypcji ze zniżką, subskrypcja będzie automatycznie odnawiana co miesiąc według obowiązującej w tym czasie miesięcznej ceny subskrypcji, chyba że anulujesz ją przed odnowieniem. Aby anulować subskrypcję, wejdź do Subskrypcja w ustawieniach HBO Max. W przypadku anulowania subskrypcji przed jej odnowieniem będziesz miał nadal dostęp do usługi do końca bieżącego okresu rozliczeniowego. Z oferty można skorzystać wyłącznie raz. Oferta nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi lub bezpłatnymi okresami. Plany subskrypcji są niezbywalne. Warunki na: hbomax.com.