Netflix? Są lepsze opcje. Porównujemy serwisy wideo (aktualizacja)

Mnogość serwisów streamingowych może dzisiaj przyprawić o ból głowy. Wybór jest ogromny: Netflix, HBO Max, Prime Video, Apple TV+, CDA, a za chwilę jeszcze Disney+. Które z nich są najciekawsze? Sprawdźmy, co mają do zaoferowania.

Jaki jest najlepszy serwis streamingowy?

Telewizja linearna z roku na roku coraz bardziej przypomina relikt przeszłości. Wśród znajomych co chwilę słyszę, że już praktycznie w ogóle nie oglądają telewizji, a jeśli już tak, to tylko określone wydarzenia, np. sportowe.

Żadne to zaskoczenie. Płacenie za kilkadziesiąt czy nawet kilkaset programów, gdzie realnie ogląda się w porywach kilka i to od czasu do czasu nie ma najmniejszego sensu. Tym bardziej że rzadko kiedy mają one coś ciekawego do zaoferowania. Wiele z nich operuje ciągle tymi samymi filmami, które każdy z nas widział już po kilka razy.

Odpowiedzią na telewizję linearną miały być serwisy streamingowe – tańsze, z lepszą ofertą i co chwilę aktualizowane o nowe treści. Niestety, dzisiaj wiemy, że im również daleko do doskonałości. O ile jeszcze kilka lat temu rynek był niemal zdominowany przez Netflixa, tak dzisiaj jak grzyby po deszczu wyrosły usługi dla niego konkurencyjne. Opłacenie ich wszystkich zaczyna mocno ciążyć na domowym budżecie. Sytuacja ta często zmusza nas do wyboru zaledwie kilku, co jednocześnie łączy się z rezygnacją z dostępu do niektórych filmów lub seriali i tym samym wykluczenie, gdy nasi znajomi lub współpracownicy będą o nich rozmawiać.

Co w takim wypadku wybrać? Wybór jest ogromny – Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV+, a za chwilę jeszcze Disney+. Przyjrzymy się, co mają one do zaoferowania i ile kosztują.

AKTUALIZACJA:

Po uwagach Czytelników zdecydowaliśmy się uzupełnić listę o cztery istotne serwisy streamingowe z punktu widzenia polskich użytkowników. Mowa o Canal+ Online, Polsat Box Go, Viaplay oraz Player. By było fair, dodaliśmy też nową ankietę. Wyniki poprzedniego głosowania znaleźć możecie pod tym adresem.

