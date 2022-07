Polsat Box pokaże mecze piłkarskiej Ekstraklasy i 1 Ligi

Polsat Box i Polsat Box Go pokażą nowy sezon najważniejszych klubowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi.

Dziś (15 lipca 2022 roku) ruszył nowy sezon piłkarskich rozgrywek w ramach PKO BP Ekstraklasy i Fortuna 1 Ligi. Abonenci Polsat Box mogą oglądać wszystkie spotkania sezonu 2022/2023 PKO BP Ekstraklasy na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4, dostępnych w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej OTT z dekoderem. Trzy mecze każdej kolejki Fortuna 1 Ligi będą emitowane na sportowych antenach Polsatu.

Polsat Box Go Sport – piłkarskie rozgrywki w jednym miejscu

Transmisje wszystkich spotkań z anten CANAL+ SPORT3 i 4 oraz wszystkich meczów Fortuna 1 Ligi (9 w każdej kolejce) można śledzić online w serwisie Polsat Box Go i to na wielu urządzeniach – telewizorach, komputerach, smartfonach czy tabletach. Taką możliwość daje pakiet Polsat Box Go Sport. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay, umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na przykład na ekran telewizora. Pakiet Polsat Box Go Sport jest dostępny w promocyjnej cenie 40 zł/30 dni.

Pierwsza kolejka 97. edycji oficjalnych mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn rozegrana zostanie w dniach 15-17 lipca 2022 roku. Zmagania o mistrzostwo Polski rozpoczynają się od meczów pomiędzy Rakowem Częstochowa i Wartą Poznań oraz Zagłębiem Lubin i Śląskiem Wrocław. Tytułu mistrzowskiego broni Lech Poznań. Z Fortuna 1 Ligi do grona najlepszych polskich drużyn PKO BP Ekstraklasy awansowały: Miedź Legnica, Widzew Łódź i Korona Kielce. Ostatnia jesienna seria spotkań zakończy się 12-13 listopada. Po mundialowej przerwie ligowcy wrócą na boiska 27 stycznia 2023 roku. Sezon oficjalnie zakończy się w ostatni weekend maja, 27-28 maja przyszłego roku.

Wszystkie spotkania sezonu 2022/2023 PKO BP Ekstraklasy można oglądać na kanałach CANAL+ SPORT3 i 4 dostępnych w ofertach platformy Polsat Box i w serwisie Polsat Box Go. Stacje zapewniają dostęp aż do 306 meczów, magazynów ligowych oraz skrótów i analiz spotkań. Ramówkę kanałów uzupełniają audycje prezentujące archiwalne nagrania najciekawszych wydarzeń ligowych ostatnich lat oraz materiały poświęcone aktualnemu sezonowi rozgrywek.

15 lipca startuje również pierwsza kolejka 75. edycji Fortuna 1 Ligi. W ramach każdej kolejki rozegranych zostanie 9 meczów. W tym sezonie do walki o awans do PKO BP Ekstraklasy dołączyło sześć klubów: Stal Rzeszów, Chojniczanka Chojnice, Ruch Chorzów, które awansowały z 2 ligi, oraz starające się o powrót do PKO BP Ekstraklasy – Wisła Kraków, Górnik Łęczna i Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Mecz inauguracyjny został dziś rozegrany na Stadionie Sportowym BRUK-BET Termalica Nieciecza, na którym gospodarze podjęli Odrę Opole. W chwili pisania tych słów trwa mecz Ruchu Chorzów z Skrą Częstochowa.

Trzy mecze każdej kolejki Fortuna 1 Ligi pokażą stacje sportowe Polsatu. Wszystkie spotkania Fortuna 1 Ligi można oglądać w Interencie – na stronie www.polsatboxgo.pl i w aplikacji Polsat Box Go. Osoby mieszkające poza granicami kraju mogą uzyskać dostęp do meczów Fortuna 1 Ligi w ramach pakietu Fortuna 1 Liga w cenie 30 zł/30 dni.

Źródło zdjęć: Lens Strong / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Cyfrowy Polsat