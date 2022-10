Netflix z reklamami nadchodzi. Znamy oficjalną cenę

Netflix oficjalnie zapowiedział start swojej platformy VOD w wersji z reklamami. Zacznie się w Kanadzie i Meksyku.

Netflix wprowadza pakiet Basic with Ads. Będzie to najtańszy sposób korzystania z tej platformy streamingowej, w którym w zamian za niska cene trzeba się będzie zgodzić na oglądanie reklam. Nowa opcja zaoferuje wszystkie funkcje, które są dostępne w podstawowym pakiecie platformy, z kilkoma różnicami.

Co pozostaje takie samo: szeroka gama świetnych programów telewizyjnych i filmów; spersonalizowane wrażenia wizualne; dostępne na szerokiej gamie telewizorów i urządzeń mobilnych; zmień lub anuluj swój plan w dowolnym momencie. Co się różni: jakość wideo do 720p/HD (teraz zarówno w planach Basic with Ads, jak i Basic); średnio od 4 do 5 minut reklam na godzinę; ograniczona liczba filmów i programów telewizyjnych nie będzie dostępna z powodu ograniczeń licencyjnych, nad którymi pracujemy; brak możliwości pobierania tytułów.

– napisał Netflix w komunikacie

W momencie premiery nowego pakietu, reklamy będą miały długość 15 lub 30 sekund i będą odtwarzane przed oraz w trakcie pokazów i filmów. Same reklamy maja pozostawać pod kontrolą serwisu.

Aby pomóc reklamodawcom dotrzeć do właściwych odbiorców – i zapewnić, że nasze reklamy są bardziej odpowiednie dla konsumentów – oferujemy szerokie możliwości kierowania według kraju i gatunku (np. akcja, dramat, romans, science fiction). Reklamodawcy będą mogli również zapobiegać wyświetlaniu ich reklam w treściach, które mogą być niezgodne z ich marką (np. seks, nagość lub przemoc graficzna).

– wyjaśnia Netflix

Netflix z reklamami – kiedy i za ile?

Plakiet Netflixa z reklamami zostanie uruchomiony 1 listopada 2022 roku w Kanadzie i Meksyku. Dwa dni później opcja zostanie udostępniona w kolejnych krajach: Australii, Brazylii, Francji, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech. 10 listopada do tego grona dołączy Hiszpania.

Cena usługi Netflix z reklamami będzie uzależniona od kraju. Na przykład Amerykanie zapłacą za to 6,99 dolara miesięcznie (ok. 35 zł), we Francji pakiet będzie kosztować 5,99 euro miesięcznie (29 zł), a w Niemczech 4,99 euro miesięcznie (24 zł).

Źródło zdjęć: Kaspars Grinvalds / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Netflix