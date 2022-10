TVP uruchamia serwis SwipeTo. Wiemy, dla kogo

Telewizja Polska uruchomiła nowy portal skierowany do tak zwanych pokoleń Y i Z, czyli osób urodzonych w latach 1980 - 2012.

Telewizja Polska (TVP) wciąż próbuje dotrzeć do jak najszerszej widowni, chcą między innymi przyciągnąć do siebie ludzi młodych. Spółka dostrzega też zmiany zachodzące we współczesnym świecie, czego konsekwencją jest zmiana sposobu konsumpcji mediów oraz wzrost znaczenia serwisów online. Stąd pomysł na stworzenie SwipeTo.pl, czyli lifestylowego portalu dla osób z tak zwanego pokolenia Y oraz pokolenia Z.

Jak możemy przeczytać w komunikacie Centrum Informacji TVP, SwipeTo oferuje użytkownikom zróżnicowaną ofertę treści. W serwisie można znaleźć artykuły, podcasty, wideocasty oraz materiały wideo. W projekt podobno zaangażowało się wielu rozpoznawalnych w świecie popkultury twórców i influencerów.

Jesteśmy nowym medium. Medium wbrew podziałom. Bo nie interesuje nas, po której jesteście stronie – po prawej, po lewej, po obu, czy po żadnej. Nie interesuje nas czy komentujecie, czy tylko czytacie komentarze. Nie interesuje nas czy jesteście z Warszawy, czy z Kutna. No ok, Kutno wygrywa, bo o stolicy mówią wszyscy. Interesuje nas tylko to, co ważne tu i teraz. Bo tu i teraz dzieje się tyle, że trzeba angażować się na 100%. Dla nas prawda ma zawsze dobry smak, nawet jeżeli jest gorzka. Dlatego nie zakładamy odpowiedzi z góry. Nie boimy się ryzyka. Bo tylko ryzykując, można odnaleźć sens ukryty gdzieś między clickbaitami. I tylko tak można przekazać Wam wszystko, co ważne tu i teraz. A Wy zróbcie z tym, co chcecie. Tu i Teraz.

– czytamy na SwipeTo.pl w zakładce "O nas"

Jak informuje TVP, z nowego serwisu można korzystać za pomocą strony SwipeTo.pl, a także aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android oraz iOS.

