TVP święta krowa. Polska już przełączona na DVB-T2/HEVC

W nocy z niedzieli na poniedziałek 27 czerwca przeprowadzony został kolejny etap refarmingu pasma 700 MHz na potrzeby 5G, czyli przełączenia cyfrowej telewizji naziemnej do nowego standardu DVB-T2/HEVC. Prywatni nadawcy protestują.

Czwarty etap przełączeń objął województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie. Wcześniejsze etapy całej operacji, przeprowadzone w 12 województwach, odbywały się 28 marca, 25 kwietnia i 23 maja.

Zamiana dotychczas obowiązującego systemu nadawania z DVB-T/MPEG-4 na DVB-T2/HEVC jest związana z uwolnieniem częstotliwości 700 MHz na potrzeby sieci telefonii komórkowej 5G. Finalne proces ten zakończy się do końca czerwca.

Przełączenie sygnału na DVB-T2/HEVC objęło multipleksy: MUX-1 (TVP ABC, Eska TV, Polo TV, Stopklatka, Antena HD, TV Trwam, Fokus TV), MUX-2 (TVN, TVN7, Polsat, Super Polsat, TV4, TV6, TV Puls, Puls 2) i MUX-4 (Wydarzenia24).

Wbrew pierwotnym założeniom, zmiany nie objęły wszystkich multipleksów. W starym standardzie nadaje MUX-3, gdzie znajdują się kanały TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP3 oraz TVP Historia.

Dlaczego MUX-3 nadaje w starym standardzie?

Chociaż refarming 700 MHz był planowany od co najmniej dwóch lat, wbrew wcześniejszym ustaleniom w marcu 2022 rząd ogłosił, że MUX-3 będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku.

Decyzja zapadła na wniosek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zwróciło się do Prezesa UKE o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej. Jej widzowie będą mieli do wyboru starszy standard DVB-T lub nowszy DVB-T2 aż do 31 grudnia 2023 r. Dopiero po tej dacie nadawanie na MUX-3 będzie realizowane w DVB-T2, chyba że TVP zdecyduje się na wcześniejsze przełączenie standardu, co zostało także przewidziane.

UKE uzasadniało swoją decyzję zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz związaną z tym eskalacją dezinformacji ze strony Rosji. Urząd przekonywał, że telewizja publiczna odgrywa istotną rolę w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

Według UKE decyzja w sprawie MUX-3 nie wpłynie na całkowite uwolnienie pasma 700 MHz dla telefonii 5G. Ma to nastąpić w ciągu kolejnych dni – do 30 czerwca 2022 roku.

Prywatni nadawcy protestują

Decyzja UKE już w marcu wywołała pierwsze protesty prywatywnych stacji TV, które nadają tylko w nowym standardzie i zostały pozbawione tych możliwości, z których korzysta TVP. Ich zdaniem proces refarmingu i zmiany standardu nadawania został przeprowadzony w sposób znacząco odmienny od ustaleń poczynionych w ostatnich 2 latach w gronie nadawców, UKE, KRRiT oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Prywatni nadawcy szacują, że w efekcie przełączenia około 2,5 mln widzów pozostaje bez możliwości odbierania ogólnodostępnych kanałów Polsatu, TVN, TV Puls, Kino Polska oraz wielu innych. Według innych szacunków, które podawał Krajowy Instytut Mediów, bez dostępu do nowego standardu jest 1,53 mln gospodarstw domowych. Jest to spowodowane niezgodnością ze standardem DVB-T2 starszych telewizorów i dekoderów.

Przed kolejnym etapem 27 czerwca przełączeń prywatni nadawcy wystosowali kolejny protest.

Przeciwstawiamy się niesprawiedliwym działaniom, które pozbawiają dużą część widzów telewizji naziemnej dostępu do ulubionych kanałów oraz traktują w sposób dyskryminujący wszystkich nadawców komercyjnych, faworyzując Telewizję Publiczną. Będziemy walczyć o prawa widzów, a także nasze, jako największych nadawców w Polsce, przed skutkami tych działań oraz domagać się adekwatnej rekompensaty i jak najszybszego przełączenia kanałów TVP na standard nadawania obowiązujący pozostałych nadawców

– napisali nadawcy.

W sumie po dzisiejszym przełączeniu ograniczenia dostępu objęły następujące kanały naziemnej telewizji cyfrowej: Polsat, TV4, TV6, Super Polsat, Eska TV, Polo TV, Fokus TV, TVN, TVN 7, TTV, TV Puls, Puls 2 i Stopklatka.

