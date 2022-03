Twój telewizor nie obsługuje DVB-T2? Kanały TVP i tak obejrzysz

Naziemna telewizja cyfrowa przechodzi na nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC. W ostatniej chwili z procesu tego został wyłączony multiplex MUX-3, który obejmuje kanały TVP.

Zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, od dzisiaj (28 marca 2022 roku) naziemna telewizja cyfrowa w województwach dolnośląskim i lubuskim jest nadawana w nowym standardzie DVB-T2/HEVC. Jak się jednak okazuje, jest od tego sporo wyjątków, w tym jeden całkiem "zaskakujący".

Na nowy standard nadawania w wymienionych wyżej województwach przeszły kanały telewizyjne nadawane między innymi w multipleksach MUX-1 (TVP ABC, Eska TV, Polo TV, TTV - Twoja TV, Antena TV HD, TV Trwam, Stopklatka TV i Fokus TV) czy MUX-2 (Polsat, TVN, Czwórka, TV Puls, TVN7, TV Puls 2, TV6 i Super Polsat), ale nie MUX-3 (TVP 1 HD, TVP 2 HD, TVP 3, TVP INFO HD, TVP Historia i TVP Sport HD). Wszystko przez... wojnę w Ukrainie.

W ubiegłym tygodniu Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił za pośrednictwem swojej strony internetowej, że MUX-3 będzie mógł nadawać w standardzie DVB-T do końca 2023 roku. Decyzję taką podjęto na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji, który zwrócił się do Prezesa UKE o zmianę rezerwacji częstotliwości dokonanych na rzecz Telewizji Polskiej S.A., przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w MUX-3, wskazanej w decyzji rezerwacyjnej nr DC.WRT.514.4.2020.17 z dnia 20 maja 2020 r. tak, aby sygnał tego multipleksu mógł być nieprzerwanie transmitowany w standardzie DVB-T lub standardzie DVB-T2 według wyboru dysponenta rezerwacji częstotliwości, także po 29 czerwca 2022 r. aż do dnia 31 grudnia 2023 r., po której to dacie nadawanie na tym multipleksie będzie realizowane w standardzie DVB-T2.

Ma to związek ze zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy oraz eskalacją działań dezinformacyjnych o zasięgu międzynarodowym, niosących zagrożenia dla obronności i bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także mając na uwadze istotną rolę telewizji publicznej w ochronie polskiej racji stanu, komunikowania stanowiska naczelnych organów państwa oraz funkcjonowaniu Regionalnego Systemu Ostrzegania. RSO realizuje Telewizja Polska S.A. we współpracy z MSWiA, a jego zasięg działania jest wprost powiązany z zasięgiem MUX-3.

– informuje UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował również, że decyzja w sprawie MUX-3 nie wpłynie na terminowe uwolnienie pasma 700 MHz na potrzeby ogólnokrajowej sieci mobilnej, co ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku.

Jak łatwo odgadnąć, z decyzją UKE nie zgadzają się prywatni nadawcy, w tym TVN i Polsat. W Polsce wciąż jest wiele gospodarstw domowych, w których nie ma sprzętu zdatnego do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie. Ich mieszkańcy utracą więc możliwość oglądania kanałów tych stacji telewizyjnych, ale wciąż będą mogli oglądać kanały telewizji publicznej. Wydarzenia w Ukrainie są jednak relacjonowane nie tylko przez TVP. Jak powiedział przedstawiciel TVN Grupy Discovery w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl:

W obecnej sytuacji uważamy, że jedynym wyjściem jest odsunięcie w czasie realizacji refarmingu i niezwłoczne rozpoczęcie w tej kwestii dialogu technicznego i konsultacji ze wszystkimi uczestnikami rynku.

Zobacz: Nowy dekoder DVB-T2 HEVC techbite. Zmieścisz się w limicie dofinansowania

Zobacz: Sprawdź, czy Twój telewizor Samsung obsługuje DVB-T2

Ankieta Czy uważasz, że wojna w Ukrainie powinna wpłynąć na przesunięcie terminu wprowadzenia w Polsce nowego standardu nadawania telewizji naziemnej? Tak, ale dla wszystkich nadawców Tak, ale tylko dla wybranych nadawców Nie Nie wiem / nie mam zdania

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: OleksSH / Shutterstock.com

Źródło tekstu: UKE, Wirtualnemedia.pl