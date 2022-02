Sprawdź, czy Twój telewizor Samsung obsługuje DVB-T2

Masz telewizor marki Samsung? Sprawdź, czy Twój model obsłuży naziemną telewizję cyfrową nadawaną w standardzie DVB-T2. Producent podpowiada, jak to zrobić.

DVB-T2 czyli Digital Video Broadcasting – Terrestrial Second Generation to standard nadawania naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T drugiej generacji. Jego wprowadzenie stanowi nowy etap w procesie cyfryzacji telewizji w Polsce, który zapewni efektywniejszą transmisję. Całkowite przejście na nowy standard ma nastąpić do 30 czerwca 2022 roku, a w pierwszych województwach to już za miesiąc. Harmonogram wdrażania standardu DVB-T2 w Polsce wygląda tak:

od 28 marca 2022 roku – województwa dolnośląskie i lubuskie,

– województwa dolnośląskie i lubuskie, od 25 kwietnia 2022 roku – województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie,

– województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, od 23 maja 2022 roku – województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie,

– województwa lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, od 27 czerwca 2022 roku – województwa lubelskie, mazowieckie, podlaskim, warmińsko-mazurskie.

Co zyskujemy dzięki DVB-T2?

Nowy standard to wyjście naprzeciw potrzebom widzów. DVB-T2/HEVC ma zapewnić szereg korzyści, które pozwolą jeszcze bardziej zanurzyć się w filmowym czy serialowym świecie. Widzowie będą mogli oglądać programy w wyższej rozdzielczości HD, czy nawet 4K. Polepszy się także dźwięk oglądanych materiałów, co będzie kolejnym krokiem do upowszechnienia się formatu Dolby Atmos. Będzie można również włączyć napisy czy zmienić ścieżkę dźwiękową w odtwarzanych filmach. DVB-T2 umożliwi wysyłanie większej ilości danych, więc w efekcie zyskamy większą liczbę kanałów i programów.

Samsung QLED Q70A

Samsung TV – czy obsługuje DVB-T2?

Użytkownicy telewizorów Samsung, którzy nie wiedzą, do której serii należy ich telewizor i jaki to konkretnie model, mogą to sprawdzić na co najmniej trzy proste sposoby. Po pierwsze, wszystkie potrzebne informacje znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia. Po drugie, kod modelu telewizora opisany jest na tabliczce znamionowej, która umieszczona jest na tylnym panelu urządzenia, pod nazwą „Model Code”. Po trzecie, użytkownicy Smart TV mogą to sprawdzić w panelu telewizora. Wystarczy przejść przez menu w następującej kolejności: Ustawienia > Pomoc techn. > O telewizorze.

Kiedy poznamy już model naszego telewizora, należy wpisać jego kod (pełny lub skrócony, np. Q67A) w wyszukiwarce znajdującej się na stronie pod tym adresem. W ten prosty sposób można sprawdzić, czy nasz telewizor jest gotowy na DVB-T2. Jak informuje Samsung Polska w swoim komunikacie, dotyczy to wyłącznie oficjalnej polskiej dystrybucji i obejmuje modele wprowadzone na rynek w latach 2015-2022. Lista modeli może być aktualizowana.

Źródło zdjęć: ANNVIPS / Shutterstock.com, Samsung

Źródło tekstu: Samsung