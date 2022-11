Katar 2022 w sklepie Play. Kibicu, bez tych aplikacji dużo tracisz

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze 2022 możesz śledzić, nawet jeśli odejdziesz od telewizora. Dzięki tym aplikacjom natychmiast dowiesz się o każdej bramce.

Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze rozpoczynają się już w niedzielę o 17:00 meczem gospodarzy z Ekwadorem. Reprezentacja Polski pierwszy raz wejdzie na murawę we wtorek o 17:00. Biało-czerwony zmierzą się z Meksykiem w meczu grupowym. Z Arabią Saudyjską zagramy 26 listopada o 14:00, z Argentyną 30 listopada o 20:00. Dalsze losy reprezentacji Polski pozostają nieznane.

Mecze będziemy mogli oglądać na kanałach Telewizji Polskiej i w aplikacji TVP Sport, a relacje z nich w czasie rzeczywistym znajdziesz między innymi w aplikacjach mobilnych. Pamiętaj, by włączyć powiadomienia – nie przegapisz żadnego ważnego wydarzenia.

Flashscore

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Nie da się pisać o wynikach sportowych z pominięciem tej doskonałej aplikacji. Flashscore świetny agregator wiadomości sportowych oraz wyników rozgrywek, aktualizowanych na żywo. Możesz tu śledzić nie tylko Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022 w Katarze, ale też turnieje o mniejszej skali w różnych częściach świata. W aplikacji Flashscore możesz wybrać swoje ulubione drużyny i sportowców z ponad 30 dyscyplin sportowych, od badmintona po wyścigi konne. Samych turniejów piłki nożnej jest tu ponad tysiąc. Do tego dostaniesz potężną bazę statystyk i podsumowań meczów historycznych w najważniejszych ligach, skład drużyn i wiele innych informacji dodatkowych.

Największą siłą Flashscore jest możliwość śledzenia rozgrywek w czasie rzeczywistym dzięki powiadomieniom. Jeśli aktualnie nie możesz włączyć telewizora lub radia, możesz monitorować rozwój sytuacji dzięki komentarzowi tekstowemu. Co więcej, te same informacje znajdziesz w aplikacji i na stronie internetowej – wystarczy, że zalogujesz się na to samo konto.

Drugą wielką zaletą aplikacji Flashscore jest mnóstwo źródeł informacji sportowych w języku polskim. Przy tym możesz wybrać, o czym chcesz czytać.

Sofascore – Program TV na cały świat i mnóstwo statystyk

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

Sofascore to aplikacja z wynikami rozgrywek podawanymi na żywo i archiwalnymi, wyposażona również w doskonały program TV. Przy każdym meczu znajdziesz informację o tym, gdzie można będzie go obejrzeć w jakim kraju. O wszystkich ważnych momentach dowiesz się natychmiast dzięki powiadomieniom, które możesz dostosować do własnych potrzeb. Ma też aplikację towarzyszącą na zegarek z systemem Android Watch, więc nie przegapisz żadnego punktu zwrotnego meczu.

Ponadto Sofascore to kopalnia danych statystycznych, także tych wykorzystywanych przez profesjonalnych analityków sportowych. Możesz porównać oceny sportowców i drużyn w porównaniu z 15 wcześniejszymi edycjami MŚ, przejrzeć mapy aktywności na boisku, poznać najmocniejsze i najsłabsze strony zawodników w danym sezonie. Możesz śledzić tu nie tylko mecze piłki nożnej, choć najnowsza wersja została przygotowana specjalnie na Mistrzostwa Świata w Katarze. Sofascore gromadzi informacje o ponad 20 dyscyplinach sportowych i ponad 5 tysiącach turniejów i lig z całego świata.

Sofascore ma inne podejście do prezentacji wyników niż Flashscore. Moim zdaniem jest czytelniejsza, ale zachęcam do porównania ich na własną rękę.

TVP Sport – Tu obejrzysz mecze na żywo

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Najlepiej oglądać ważne mecze na dużym ekranie. Jeśli jednak życie zmusi Cię do śledzenia ich na telefonie, sięgnij po aplikację TVP Sport, zaktualizowaną specjalnie na Mundial. Obejrzysz tu te same transmisje na żywo i programy tematyczne, co w telewizji naziemnej – po prostu obejrzysz je przez internet. Jeśli musisz przerwać, możesz wrócić do relacji z meczu później, nie zabrakło wyników aktualizowanych na żywo. Tym sposobem możesz śledzić „Mundialowy wieczór”, „Studio Katar” i konferencje prasowe naszej reprezentacji. Oglądać możesz nie tylko Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. Jeśli po ich zakończeniu zamierzasz kibicować skoczkom narciarskim, ta aplikacja również Ci się przyda.

Ramówka kanału sportowego Telewizji Polskiej została opisana bardzo czytelnie i można sobie szczegółowo zaplanować kibicowanie. TVP Sport to także dobre źródło wiedzy. Osobna sekcja w aplikacji została przeznaczona na wiadomości z portalu internetowego TVP, wywiady i publicystykę, także w postaci krótkich form wideo. Tu również możesz wybrać dyscypliny, turnieje i osoby, których losy najbardziej Cię interesują. Jeśli masz trochę czasu do zabicia, możesz sprawdzić swoją wiedzę w jednym z quizów.

LiveScore – mnóstwo statystyk i animacje meczu na żywo

Cena: 0 zł, reklamy. Pobierz za darmo z Google Play

LiveScore to kolejna aplikacja z wynikami rozgrywek sportowych, także aktualizowanymi na żywo. Ma jednak coś, czego brakuje konkurencji. To możliwość śledzenia meczów piłki nożnej na żywo w postaci animacji. To zupełnie co innego niż oglądanie transmisji z fachowym komentatorem, ale myślę, że wytrawni kibice docenią ten widok. Pozwala zupełnie inaczej spojrzeć na strategię drużyny.

Ponadto LiveScore zawiera sekcję z wiadomościami ze świata sportu i komentarzami analityków w postaci krótkich filmów, tabelami wyników i informacjami o sportowcach. Statystyk jest tu mnóstwo, nie tylko dla piłki nożnej. Właściwie jedynym minusem tej aplikacji jest brak języka polskiego. Na marginesie dodam, że ambasadorem aplikacji LiveScore jest legendarny Christiano Ronaldo, jej wieloletni użytkownik.

FIFA+ – Urywki meczów z najlepszego źródła

Cena: 0 zł. Pobierz za darmo z Google Play

Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze mają również własną aplikację, przygotowaną przez FIFA. To FIFA+. Apka po uruchomieniu będzie dopominać się o logowanie, ale można ten etap pominąć. Wartością dodaną są z pewnością najciekawsze urywki meczów, dostępne jako krótkie filmy. Z czasem baza zapełni się najlepszymi momentami ze starć w Katarze. Jeśli nie masz nic przeciwko komentarzom w języku angielskim, warto tu zaglądać.

Ponadto znajdują się tu wszystkie informacje, jakich spodziewalibyśmy się po aplikacji dla kibica piłki nożnej na najwyższym poziomie. Są tu oczywiście składy reprezentacji, wiadomości prosto ze stadionów, tabele wyników i terminarz rozgrywek podany w naszym lokalnym czasie. Ponadto można tu dowiedzieć się, jaka stacja telewizyjna będzie transmitować który mecz. Logowanie umożliwia śledzenie wybranej reprezentacji, ale jak wspomniałam, nie jest to koniecznie do korzystania z aplikacji.

FIFA Mobile: FIFA World Cup

Cena: 0 zł, opcjonalne zakupy w aplikacji. Pobierz za darmo z Google Play

Na koniec proponuję odskocznię od turnieju, który możesz tylko obserwować. W grze FIFA Mobile: FIFA World Cup możesz wziąć sprawy w swoje ręce. Samodzielnie decyduj o losach wynikach. Gra zawiera oczywiście aktualną treść z Mistrzostw Świata 2022 w Katarze, możesz więc samodzielnie pokierować jedną z 32 reprezentacji w oryginalnym składzie i zmienić losy turnieju.

W przybliżeniu to mobilna wersja gry FIFA, znanej z konsol. Sterowanie zostało przygotowane do ekranu dotykowego, co okazało się zaskakująco wygodne. Od gry FIFA na konsoli odbiłam się jak od drzwi sklepu w niedzielę, wersja mobilna zaś sprawiła mi niekłamaną przyjemność. Mecze są dynamiczne, zachowanie zawodników precyzyjne, a sytuacja na boisku czytelna. Myślę jednak, że tu ważniejszy jest aspekt kolekcjonerski, ułożenie perfekcyjnego składu i możliwość rozwijania umiejętności sportowców.

