T-Mobile zaprasza do MagentaTV na oglądanie Mundialu w 4K

T-Mobile zaprasza swoich klientów do wspólnego kibicowania na MagentaTV. Rozpoczynające się 20 listopada zmagania najlepszych piłkarzy świata będzie można obejrzeć w najwyższej rozdzielczości 4K bez dodatkowych opłat.

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to szczególny czas, kiedy nawet osoby nie interesujące się tym sportem zaczynają kibicować swojej reprezentacji. Dla zagorzałych kibiców zaś jest to święto, bo cztery lata oczekiwali na piłkarską ucztę

– zachęca T-Mobile.

Z tej okazji operator przygotował specjalną propozycję. Dzięki współpracy z TVP w ofercie MagentaTV pojawi się kanał TVP 4K, a w nim transmisje i powtórki meczów, studio eksperckie, analizy i komentarze.

T-Mobile poprzez pakiet usługi konwergentnej Magenta DOM dostarcza do domów swoich klientów usługi głosowe, internet i telewizję. Najtańszy abonament łączący te trzy usługi, z abonament em komórkowym, transferem 300 Mb/s, pakietem TV z 300 kanałami (na rok, później 60 kanałów), dekoderem TV i dostępem do serwisu PLAYER (na rok w prezencie), a także do wyboru usługami HBO Max, Tidal, Legimi, Da Vinci Kids oraz Eleven Sports (rok w prezencie) kosztuje 95 zł/mies. Są też droższe warianty oraz pakiet Telewizja + Internet Domowy.

Mecze w 4K, bez dodatkowych opłat, będą mogli oglądać zarówno obecni, jak i nowi abonenci.

Szczegóły oferty Magenta Dom są dostępne na stronie https://www.t-mobile.pl/c/magenta-dom/oferta.

