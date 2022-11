T-Mobile rozdaje gigabajty dla kibiców. W abonamencie i na kartę

T-Mobile coraz bardziej wczuwa się w kibicowski nastrój i od dziś proponuje paczkę darmowych gigabajtów. Można ją odebrać w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Nazwa nowej promocji – Pakiet 5 GB dla kibiców na 5 – mówi wszystko o wielkości bonusu. Pięć giga internetu można odebrać od dziś do 23 listopada. Oferta skierowana jest zarówno do klientów abonamentowych (T, T-Data), jak i również użytkowników systemu Mix (Frii Mix) oraz na kartę (GO!, Frii). Warunkiem otrzymania prezentu jest wyrażenie zgody marketingowej oraz w przypadku usług pre-paid – aktywna karta z możliwością wykonywania połączeń wychodzących i dodatnim saldem.

5 GB dla kibiców w T-Mobile – jak odebrać?

Żeby odebrać darmowe 5G w T-Mobile, trzeba zalogować się do aplikacji „Mój T-Mobile” i zlecić w niej aktywacji paczki. Udostępnienie bonusowego internetu nastąpi najpóźniej w ciągu 72 godzin od zlecenia aktywacji i będzie potwierdzone SMS-em.

Darmowy pakiet 5 GB może być wykorzystany w ciągu 7 dni, licząc od dnia jego udostępnienia - dotyczy usług na kartę i MIX. Abonenci będą się nią cieszyć do końca cyklu rozliczeniowego. Po tym terminie jednostki przepadają. Otrzymana paczka jest wykorzystywana w pierwszej kolejności przed zgromadzoną na koncie kwotą w złotych i innymi zasobami danych. Pakiet 5 GB jest usługą jednorazową.

Dodatkowe szczegóły znajdują się w regulaminach:

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: T-Mobile