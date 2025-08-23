mObywatel z zapowiedzianą nowością. To istny strzał w 10-tkę

mOybwatel może już zastąpić portfel wielu z nas. Jednak dzięki tej nowości będziemy mogli dodać do niego teczkę z jednym z najważniejszych dokumentów. Otóż do tej aplikacji dołączą także księgi wieczyste. A dokładniej możliwość samodzielnego pobierania odpisów, wyciągów i zaświadczeń dotyczących ksiąg wieczystych.

Księgi wieczyste w mObywatelu

Księgi wieczyste mają być możliwe do wyszukania z poziomu aplikacji po samym numerze PESEL. Nie wiadomo jednak, czy uzyskamy dostęp do innych ksiąg, niż tylko tych przypisanych do naszego PESEL-u. Wiadomo jednak, że wedle planów nowość ta ma zawitać jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku.