mObywatel z zapowiedzianą nowością. To istny strzał w 10-tkę
W wykazie prac rządu pojawił się nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości. Zupełnie nowy dokument trafi do mObywatela, jednak to dopiero początek.
mOybwatel może już zastąpić portfel wielu z nas. Jednak dzięki tej nowości będziemy mogli dodać do niego teczkę z jednym z najważniejszych dokumentów. Otóż do tej aplikacji dołączą także księgi wieczyste. A dokładniej możliwość samodzielnego pobierania odpisów, wyciągów i zaświadczeń dotyczących ksiąg wieczystych.
Księgi wieczyste w mObywatelu
Księgi wieczyste mają być możliwe do wyszukania z poziomu aplikacji po samym numerze PESEL. Nie wiadomo jednak, czy uzyskamy dostęp do innych ksiąg, niż tylko tych przypisanych do naszego PESEL-u. Wiadomo jednak, że wedle planów nowość ta ma zawitać jeszcze w pierwszym kwartale 2026 roku.
Rzecz jasna, o ile wszystko pójdzie zgodnie z planem. Istnieją bowiem uzasadnione podejrzenia, że Urząd Ochrony Danych Osobowych będzie miał zastrzeżenia do tej nowości. Jednak jeszcze większym problemem może być fakt, że na wpis do księgi wieczystej należy czekać bardzo długo, nawet kilka miesięcy.