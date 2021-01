WhatsApp: Władze Turcji zablokowały nową politykę prywatności

W Turcji wdrożenie kontrowersyjnej nowej polityki prywatności WhatsAppa zostało zawieszone przez tamtejszy urząd antymonopolowy. Zablokowane zostało udostępnianie danych Facebookowi.

Nowa polityka prywatności WhatsAppa wchodzi w życie 8 lutego 2021 roku. Dla przypomnienia, popularny komunikator ma praktycznie bez ograniczeń udostępniać dane swoich użytkowników Facebookowi. Mówimy tu o danych na temat m.in. używania komunikatora, naszej lokalizacji, urządzenia, z którego piszemy do znajomych czy grafik, które przesyłamy w ramach konwersacji.

Jak nietrudno się domyślić, zapowiedź zmian oraz próba wymuszenia na użytkownikach ich akceptacji wywołała falę kontrowersji oraz masowe migracje do konkurencyjnych komunikatorów, w tym głównie Signala i Telegrama.

W Turcji sytuacja poszła jednak o krok dalej. Tamtejszy organ antymonopolowy wszczął postępowanie, które ma wyjaśnić, czy zmuszając użytkowników do zaakceptowania nowych zasad WhatsApp nie naruszył lokalnych przepisów. Do czasu wyjaśnienia sytuacji udostępnianie danych Facebookowi ma zostać zawieszone, ponieważ, jak argumentuje organ, może ono prowadzić do nienaprawialnych szkód.

Trudno na razie mówić o tym, jakie konsekwencje może mieć decyzja tureckiego urzędu na rozwój wydarzeń, jednak jest to kolejna już cegiełka do PR-owej katastrofy, z którą musi się zmierzyć WhatsApp.

Zobacz: WhatsApp w odwrocie, Signal korzysta

Zobacz: Facebook chce Twoje dane. Stracisz WhatsAppa, jeśli się nie zgodzisz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: WhatsApp

Źródło tekstu: Anadolu Agency