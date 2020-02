UOKiK ostrzega przed sklepami Bestcena i Dragonist: najem zamiast sprzedaży

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed firmami, które oferują najem zamiast sprzedaży sprzętu elektronicznego. Na celowniku znalazły się serwisy bestcena.pl i dragonist.pl.

W opublikowanym dzisiaj komunikacie, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów informuje, że docierają do niego sygnały od konsumentów w sprawie działalności podmiotów oferujących elektronikę: bestcena.pl oraz dragonist.pl. Dotyczą one stosowania niedozwolonych postanowień umownych oraz możliwości wprowadzania w błąd co do charakteru zawieranej umowy, czyli wynajęcia sprzętu elektronicznego, a nie sprzedaży.

Oba wyżej wymienione serwisy internetowe należą do podmiotów, które mają swoją siedzibę w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Oferują one między innymi najem telefonów., chociaż większość klientów tych "sklepów" najprawdopodobniej myśli, że sprzęt kupuje.

- Uważajmy na podmioty, które wynajmują sprzęt zamiast zawierać z nami umowę jego sprzedaży. UOKiK przeanalizuje regulaminy i zasady działania wymienionych powyżej sklepów internetowych.

- powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK

W przypadku najmu konsument stanie się właścicielem telefonu dopiero, gdy zdecyduje się go wykupić. Problemy może powodować to, że nie wiadomo na przykład jak zachowa się firma wynajmująca, gdy sprzęt zostanie uszkodzony lub skradziony. UOKiK radzi, aby konsumenci dokładnie zapoznali się z regulaminem przed złożeniem zamówienia i uważnie przeczytali informacje pojawiające się podczas zakupu. Naszą uwagę powinny wzbudzić informacje o tym, że konsument staje się „najemcą” telefonu lub płaci „czynsz”, a nie uiszcza cenę zakupu.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że bezpłatną pomoc dla konsumentów świadczą rzecznicy konsumentów, organizacje konsumenckie oraz Inspekcja Handlowa. Informacje o tym, gdzie w swoim mieście znaleźć pomoc prawną, można znaleźć między innymi na stronie UOKiK pod tym adresem.

