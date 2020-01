UOKiK: Rzecznicy konsumentów udzielili przez rok 35 tys. porad dotyczących usług telekomunikacyjnych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podsumował pracę rzeczników konsumentów w 2018 roku. Udzielili oni w tym czasie prawie 157 tys. porad dotyczących usług, w tym 35 tys. porad z zakresu usług telekomunikacyjnych.

W całej Polsce działa 372 rzeczników konsumentów, którzy zapewniają bezpłatną pomoc w przypadku problemów z reklamacją produktu lub usługi, gdy konsumenci potrzebują wsparcia w sporze z przedsiębiorcami. Rzecznicy działają przy starostach powiatowych, którzy formalnie są ich pracodawcami.

W 2018 roku rzecznicy udzielili łącznie 475929 porad, o 6,5% więcej niż rok wcześniej. Zgłoszenia konsumentów dotyczyły najczęściej sprzedaży produktów - ponad 243 tys. Były to przede wszystkim reklamacje ubrań i butów (ponad 78 tys.), a także sprawy dotyczące sprzętu RTV, AGD i komputerów (prawie 66 tys.) oraz mebli (prawie 37 tys.).

- powiedział Marek Niechciał, prezes UOKiK

Prawie 157 tys. porad było związanych z usługami. W tej grupie najwięcej skarg dotyczyło usług telekomunikacyjnych - 35 tys., o 25% więcej niż w 2017 roku. Możliwą przyczynę spadku podał prezes UOKiK.

- Przyczyną może być ograniczenie działalności nieuczciwych firm, które podszywały się pod dotychczasowego operatora i podsuwały do podpisu nową umowę jako aneks do starej. Poskutkowały kary nakładane przez UOKiK i nagłośnienie tematu, które zwiększyło czujność konsumentów. Wiele takich firm już upadło. Podobnie jest w branży energetycznej – tam też spadła liczba skarg na alternatywnych sprzedawców.

- powiedział Marek Niechciał

Rzecznicy konsumentów zajmowali się także sprawami finansowymi, skargami na branżę turystyczną, a także sprawami związanymi z opieką zdrowotną. W każdej z tych grup zanotowano spadki liczby udzielonych porad.

- Klient kupił na raty telefon od operatora. Zanim je spłacił, sprzedał go do lombardu. Tam kupił go konsument. Po pewnym czasie zaczął dostawać komunikaty o niezapłaconych ratach i możliwości zablokowania telefonu. Złożył reklamację do lombardu, powołując się na wadę prawną towaru i zażądał zwrotu pieniędzy. Lombard ją odrzucił, tłumacząc się oświadczeniem sprzedającego, że telefon był jego własnością. Dopiero po interwencji miejskiego rzecznika konsumentów ze Szczecina lombard uznał reklamację.