Nowy skład redakcji TELEPOLIS.PL

Jak już sygnalizowaliśmy przy okazji życzeń świątecznych​​​​​, planujemy istotne zmiany na TELEPOLIS.PL. Teksty poświęcone telekomunikacji niebawem będę mocniej wydzielone, abyście mieli w jednym miejscu "stare dobre TELEPOLIS.PL". Ich liczba przy tym nie spadnie, ba - pojawią się nowe formaty. Więcej szczegółów przekażemy Wam już za kilka tygodni. A teraz czas na mocne, telepolisowe transfery.

Anna Rymsza w TELEPOLIS.PL zajmie się telekomunikacją i technologiami

Wielu z Was zna ją doskonale z Komórkomanii, Gadżetomanii, Fotoblogii czy Instalek. Najwięcej jednak tworzyła do tej pory w Dobrych Programach (Grupa WP), gdzie napisała ponad 6000 artykułów i nawet przez chwilę miała funkcję redaktora naczelnego.

Kocha praktyczne gadżety i aplikacje mobilne, które nie zapychają pamięci, tylko rzeczywiście są użyteczne. W wolnych chwilach słucha ciężkiej muzyki, zajada się kuchnią Dalekiego Wschodu i pochłania książki, najlepiej "te mądre". To także miłośniczka gier planszowych (nawet kilka przełożyła na język polski), a po godzinach jej żywiołem staje się majsterkowanie. Wie jak zarobić skrętkę i napisać kod mieszczący się na ekranie 80 na 25 znaków.

Na TELEPOLIS.PL Anna posługiwać będzie się nickiem Xyrcon.

Arkadiusz Bała w TELEPOLIS.PL zajmie się testami sprzętu i rankingami

Po 3,5 roku w PurePC, do TELEPOLIS.PL przechodzi ceniony w branży recenzent sprzętu i autor poczytnych rankingów. Na pierwszym miejscu wśród swoich pasji stawia telefony komórkowe, które z zapałem testuje od wielu lat. W jego pracy redaktorskiej bardzo pomaga mu smykałka do fotografii, którą zapewne dostrzeżecie w nienagannych zdjęciach zarówno telefonów, jak i tych z telefonów.

Arkadiusz na co dzień zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa IT, a od technologii oczekuje dwóch pozornie sprzecznych rzeczy: by była ekscytująca i praktyczna. Obok smartfonów uwielbia otaczać się sprzętem audio, szczególnie tym przenośnym. Wolne chwile spędza albo na czytaniu klasycznej fantastyki, albo na ratowaniu świata w grach wideo.

Na TELEPOLIS.PL Arek posługiwać będzie się nickiem ArecaS.

Ciąg dalszy nastąpi

Mamy już przeszło 1,5 mln Unikalnych Użytkowników, nie zamierzamy jednak spoczywać na laurach - o Wasze uznanie chcemy walczyć przede wszystkim jakością treści. Naszą aktualną stopkę redakcyjną znajdziecie tutaj. Wkrótce pojawią się w niej kolejni autorzy.

Warto dodać, że Ania i Arek to dwoje tajemniczych jurorów z naszej tegorocznej, 12. już edycji Gorących Telefonów.

