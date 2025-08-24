Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie
Realme coraz bardziej się rozpędza. Już nie 10 000 mAh, lecz nawet 15 000 mAh – tyle może mieć akumulator w nowym telefonie marki.
Kilka dni temu chiński producent ujawnił, że pracuje nad smartfonem z akumulatorem przekraczającym 10 000 mAh. Symbolizowała to grafika z pięcioma cyframi określającymi pojemność, w których druga została zastąpiona znakiem zapytania.
Teraz Realme odsłania kolejne karty, potwierdzając, co się kryje pod znakiem zapytania – jest to „5”, więc mowa już o rekordowej pojemności 15 000 mAh. Firma zamieściła grafiki z nowym telefonem – na jego tylnym panelu widoczny jest jasny napis 15 000 mAh, nie pozostawiający żadnych wątpliwości. Co ciekawe, mimo tak ogromnej baterii, Realme sugeruje, że urządzenie nie będzie przesadnie grube ani masywne – przynajmniej według zaprezentowanych materiałów wizualnych. Marka twierdzi, że telefon wytrzyma nawet 50 godzin nieprzerwanego odtwarzania filmów, co przy takim akumulatorze wydaje się całkiem realne.
To nie jest pierwszy raz, gdy Realme eksperymentuje z potężnymi akumulatorami. W maju firma pokazała koncepcyjny Realme GT z baterią 10 000 mAh, wykorzystującą aż 10% krzemu w anodzie i oferującą rekordową gęstość energii (887 Wh/L). Dzięki temu urządzenie miało zaledwie 8,5 mm grubości i ważyło nieco ponad 200 gramów.
Zapowiadany smartfon z akumulatorem 15 000 mAh najprawdopodobniej również opiera się na tej samej technologii i też pozostanie modelem koncepcyjnym. Wszystko wskazuje na to, że Realme chce zaprezentować możliwości obecnej technologii ogniw, a niekoniecznie wprowadzić ten produkt do sprzedaży. Więcej szczegółów na temat nowego telefonu i jego potężnego akumulatora poznamy 27 sierpnia, podczas wydarzenia 828 Realme Fan Festival.