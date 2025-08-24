Sprzęt

Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie

Realme coraz bardziej się rozpędza. Już nie 10 000 mAh, lecz nawet 15 000 mAh – tyle może mieć akumulator w nowym telefonie marki.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 10:42
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie

Kilka dni temu chiński producent ujawnił, że pracuje nad smartfonem z akumulatorem przekraczającym 10 000 mAh. Symbolizowała to grafika z pięcioma cyframi określającymi pojemność, w których druga została zastąpiona znakiem zapytania

Dalsza część tekstu pod wideo
Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie

Teraz Realme odsłania kolejne karty, potwierdzając, co się kryje pod znakiem zapytania – jest to „5”, więc mowa już o rekordowej pojemności 15 000 mAh. Firma zamieściła grafiki z nowym telefonem – na jego tylnym panelu widoczny jest jasny napis 15 000 mAh, nie pozostawiający  żadnych wątpliwości. Co ciekawe, mimo tak ogromnej baterii, Realme sugeruje, że urządzenie nie będzie przesadnie grube ani masywne – przynajmniej według zaprezentowanych materiałów wizualnych. Marka twierdzi, że telefon wytrzyma nawet 50 godzin nieprzerwanego odtwarzania filmów, co przy takim akumulatorze wydaje się całkiem realne.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Żółty
Smartfon REALME GT 7T 5G 12/256GB 6.78" 120Hz Żółty
0 zł
2259 zł - najniższa cena
Kup teraz 2259 zł
Smartfon REALME C71 6/128GB 6.67" 120Hz Biały
Smartfon REALME C71 6/128GB 6.67" 120Hz Biały
0 zł
599.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 599.99 zł
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Czarny
Smartfon REALME Note 70T 4/256GB 6.74” 90Hz Czarny
0 zł
449 zł - najniższa cena
Kup teraz 449 zł
Advertisement
Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie

To nie jest pierwszy raz, gdy Realme eksperymentuje z potężnymi akumulatorami. W maju firma pokazała koncepcyjny Realme GT z baterią 10 000 mAh, wykorzystującą aż 10% krzemu w anodzie i oferującą rekordową gęstość energii (887 Wh/L). Dzięki temu urządzenie miało zaledwie 8,5 mm grubości i ważyło nieco ponad 200 gramów.

Realme szaleje. 15 000 mAh w płaskim smartfonie

Zapowiadany smartfon z akumulatorem 15 000 mAh najprawdopodobniej również opiera się na tej samej technologii i też pozostanie modelem koncepcyjnym. Wszystko wskazuje na to, że Realme chce zaprezentować możliwości obecnej technologii ogniw, a niekoniecznie wprowadzić ten produkt do sprzedaży. Więcej szczegółów na temat nowego telefonu i jego potężnego akumulatora poznamy 27 sierpnia, podczas wydarzenia 828 Realme Fan Festival.

Zobacz: W tej branży młodzi są wypychani przez AI. Będzie coraz gorzej?

Image
telepolis
Realme 10000 mAh 15000 mAh
Zródła zdjęć: Realme