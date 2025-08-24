Sprzęt

Poznaliśmy wydajność Ryzena 5 5500X3D. Jest nieźle, ale jest haczyk

Pojawiły się pierwsze testy wydajności budżetowego procesora AMD Ryzen 5 5500X3D. Jest nieźle, ale pełnego obrazu nam to nie daje.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 11:23
1
AMD szykuje się do premiery nowych procesorów z pamięciami podręcznych 3D V-Cache. Wśród nich jest propozycja budżetowa w postaci modelu Ryzen 5 5500X3D. Do sieci właśnie trafiły jego pierwsze wyniki wydajności i jest nieźle, chociaż nie daje nam to odpowiedzi na wszystkie pytania.

Wydajność AMD Ryzen 5 5500X3D

Wyniki wydajności procesora AMD Ryzen 5 5500X3D pojawiły się w bazie programu Geekbench. Układ uzyskał w nich odpowiednio 1936 oraz 9292 punkty dla kolejno testu jedno- i wielordzeniowego. To poprawa o około 13 proc. względem modelu Ryzen 5 5500 (bez X3D).

Rzecz w tym, że nie daje to nam pełnego obrazu. Geekbench jest przyzwoitym benchmarkiem, ale to jednak test syntetyczny. Nie odpowiada na pytanie, jak wydajny dany układ będzie w grach. Tymczasem to właśnie w grach modele AMD z pamięciami 3D V-Cache pokazują swoje najlepsze oblicze. Duża ilość pamięci podręcznej w CS2, Valorancie czy Call of Duty jest szczególnie dobrze wykorzystywana i na wpływ na duży wzrost wydajności.

Zła informacja jest taka, że — przynajmniej początkowo — AMD Ryzen 5 5500X3D ma zadebiutować w Ameryce Łacińskiej. Oby z czasem trafił też do Europy, bo może być ciekawą propozycją do budżetowych komputerów dla graczy.

