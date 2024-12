T-Mobile ucieka Orange. Prawie 120 stacji bazowych w tydzień

T-Mobile mocno przyspieszył z rozbudową 5G w paśmie C. W ostatnich dniach operator włączył szybkie 5G na ponad stu stacjach bazowych. Orange trudniej będzie go dogonić.

Zbliża się koniec roku i najwyraźniej operatorzy zwiększyli tempo swoich działań, by osiągnąć tempo rocznych celów. Orange dziś pochwalił się, że w ciągu tygodnia ruszył z 5G w paśmie C na 150 nowych stacjach bazowych, co w teorii dałoby mu szansę na zbliżenie się do T-Mobile, a zarazem realizację planu osiągnięcia 3 tysięcy stacji bazowych z 5G w paśmie C.

T-Mobile: 117 stacji w tydzień

Magentowy operator jednak nie próżnował i w ostatnim tygodniu, od zeszłej środy, uruchomił 5G Bardziej na 117 stacjach bazowych. To jeden z lepszych wyników w tym roku, bo bywały tygodnie, na przykład w pierwszej połowie listopada, gdy T-Mobile rozbudowywał 5G w paśmie o zaledwie 8 czy 9 stacji. Tydzień temu mógł się już jednak pochwalić 40 nowymi obiektami z 5G, a teraz zwiększył tempo prac trzykrotnie.

Dzięki nowym włączeniom w ostatnich dniach T-Mobile ma już 3224 stacje z dostępem do usługi 5G Bardziej. Operator poprawił zasięg w Mosinie, Gliwicach, Koninie i Zakopanem. Dostarczył też 5G w paśmie C do nowych miejscowości: Ustronia, Nidzicy, Żywca i Murowanej Gośliny.

5G Bardziej, czyli magentowe 5G w paśmie C (3,7-3,8 GHz), dociera do 1/3 populacji Polski i gwarantuje dostęp do internetu mobilnego z prędkością do 1,1 Gb/s podczas pobierania i 100 Mb/s podczas wysyłania. Z oferty mogą korzystać klienci wszystkich ofert T-Mobile.

