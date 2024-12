Orange zwiększył zasięg 5G w paśmie C. Trzy tysiące stały się realne

Orange w końcówce roku przyspieszył z rozbudową 5G w paśmie C. Być może uda mu się osiągnąć deklarowaną od miesięcy liczbę 3 tysięcy stacji bazowych w tym standardzie.

Wojtek Jabczyński, rzecznik sieci Orange, poinformował dziś na platformie X, że w ostatnim tygodniu Orange udostępnił 5G na 150 nowych stacjach bazowych. Chodzi oczywiście o 5G w paśmie C, które pozwala korzystać z szybkiego mobilnego internetu o prędkości ponad 1 Gb/s. W ostatnich dniach operator rozszerzył zasięg 5G w tych miastach, gdzie usługa była dostępna już wcześniej, ale na mniejszym obszarze. Zasięg 5G w paśmie C zwiększył się w takich miastach jak Chorzów, Częstochowa, Katowice, Kraków czy Lublin.

Nie zatrzymujemy się. W ostatnim tygodniu udostępniliśmy #5G na 150 nowych stacjach bazowych. Dzięki temu mieszkańcy kolejnych miast mogą korzystać superszybkiego mobilnego internetu o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Rozszerzyliśmy zasięg m. in. w #Chorzów, #Częstochowa, #Katowice,… — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) December 4, 2024

Ile stacji bazowych z 5G w paśmie C ma obecnie Orange? Na początku zeszłego tygodnia rzecznik sieci informował, że superszybki internet 5G jest dostępny na 2400 stacjach bazowych. Z tego wynika, że obecnie jest ich około 2550.

Jest to o tyle ważne, że Orange od miesięcy zapowiada, że do końca 2024 roku włączy 5G w pasmie C na 3 tysiącach stacji bazowych. To jeden z deklarowanych celów operatora. Dotychczasowe tempo rozbudowy pozwalało jednak wątpić, że uda się zrealizować ten plan.

Z wcześniejszych doniesień Orange wynikało, że uruchomienie 200 stacji z 5G w paśmie C zajęło od września około 11 tygodni, czyli statystycznie pomarańczowy operator uruchamiał około 18 stacji na tydzień. W takim tempie osiągnięcie kamienia milowego trwałoby jeszcze ponad pół roku, jednak 150 nowych stacji bazowych w tydzień pozwala mieć nadzieję, że do końca roku Orange spełni obietnicę. Brakuje jeszcze 450 stacji bazowych.

T-Mobile, z którym Orange współdzieli stacje bazowe, obecnie dostarcza 5G w paśmie C na 3224 stacjach bazowych.

